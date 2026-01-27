Hindustan Hindi News
Border 2: ‘बॉर्डर 2’ ने ‘धुरंधर’ को पछाड़ा, दुनिया भर में गाड़े झंडे, वर्ल्डवाइड की इतनी कमाई

संक्षेप:

Border 2 Worldwide Collection: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ को पछाड़ दिया है।

Jan 27, 2026 09:15 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Border 2 Worldwide Box Office Collection Day 4: ‘बॉर्डर 2’ सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म ने चार दिनों में ही रणवीर सिंह की सुपरहिट फिल्म ‘धुरंधर’ को पछाड़ दिया है। इतना ही नहीं, ‘बॉर्डर 2’ ने सलमान खान की ‘सिकंदर’ (184 करोड़) और अजय देवगन की ‘रेड 2’ (243 करोड़) जैसी बड़ी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया।

वर्ल्डवाइड कितनी हुई है ‘बॉर्डर 2’ की कमाई?

‘बॉर्डर 2’ ने चार दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 177 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से चार दिनों में 251 करोड़ रुपये की कमाई की है।

बॉर्डर 2 की चौथे दिन की कमाई के अपडेट

‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे

हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने पहले चार दिनों में वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 193 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 251 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। मतलब ‘बॉर्डर 2’ ने सिर्फ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं वर्ल्डवाइड भी ‘धुरंधर’ को मात दे दी है।

‘बॉर्डर 2’ के बारे में

‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल के साथ वरुण धवन, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह भी हैं। ये फिल्म साल 2026 में आई बॉलीवुड की पहली बड़ी फिल्म है। बता दें, ये जेपी दत्ता की 1997 की आइकॉनिक हिट ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है जिसमें सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और जैकी श्रॉफ थे।

