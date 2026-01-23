Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडborder 2 will not show dhurandhar 2 teaser Aditya dhar reveals in insta post wait for a few days
बॉर्डर 2 में धुरंधर के टीजर का इंतजार करने वालों का टूट सकता है दिल, देखें आदित्यधर का अपडेट

बॉर्डर 2 में धुरंधर के टीजर का इंतजार करने वालों का टूट सकता है दिल, देखें आदित्यधर का अपडेट

संक्षेप:

धुरंधर का पहला पार्ट पसंद करने वाले पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था का बॉर्डर 2 देखने जाएंगे तो उन्हें सीक्वल का टीजर देखने को मिलेगा। हालांकि लेटेस्ट अपडेट से निराशा हो सकती है।

Jan 23, 2026 11:29 am ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 देखने जा रहे हैं तो साथ में धुरंधर 2 का टीजर देखने की उम्मीद लेकर ना जाएं। कुछ वक्त पहले खबरें आई थीं की बॉर्डर 2 के साथ रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 का टीजर आएगा। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज हो चुकी है, इसके साथ आदित्यधर ने भी लोगों को बताया है कि टीजर के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें कि धुरंधर के फैन्स इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की 19 मार्च को रिलीज हो रही है लेकिन टीजर और ट्रेलर्स की डेट आनी बाकी हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

धुरंधर के टीजर के लिए करना होगा इंतजार

धुरंधर के डायरेक्टर आदित्यधर ने फिल्म से जुड़ा एक मीम शेयर किया है। इसमें किसी ने उसने रिक्वेस्ट की है कि टीजर जल्दी आउट करें। इस पर आदित्य ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाया है और साथ में लिखा है, टीजर जल्दी आउट होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बॉर्डर 2 के साथ धुरंधर 2 का टीजर आएगा। मूवी के रिलीज होते ही आदित्य ने ऐसा स्टेटस लगाकर इस खबर का खंडन कर दिया है।

आदित्य धर का पोस्ट

यश की टॉक्सिक से है धुरंधर का क्लैश

धुरंधर फिल्म के लास्ट में फिल्म के कुछ सीन टीज किए जा चुके हैं। हालांकि मूवी का क्रेज देखते हुए मेकर्स एक बढ़िया प्रमोशनल टीजर तैयार कर रहे हैं, जिसे दर्शकों के लिए जल्द ही रिलीज किया जाएगा। धुरंधर फिल्म एक साथ ही शूट कर ली गई थी जिसे आदित्य धर दो हिस्सों में रिलीज कर रहे हैं। पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब दूसरे पार्ट के लिए जबरदस्त क्रेज है। फिल्म का क्लैश यश की मूवी टॉक्सिक से है।

ये भी पढ़ें:LIVE: बॉर्डर-2 के साथ नहीं आया धुरंधर-2 का टीजर, पढ़ें फिल्म के रिव्यूज

फिल्म को लेकर तरह-तरह की खबरें

धुरंधर के पहले पार्ट में कई ऐसे सस्पेंस हैं जिनका जवाब पाने के लिए दर्शक बेताब हैं। आदित्यधर ने हर तरह की खबर पर चुप्पी साध रखी है। कई लोग फिल्म का उरी से कनेक्शन निकाल रहे हैं। कुछ खबरें हैं कि विकी कौशल का फिल्म में स्पेशल कैमियो होगा।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Border 2 Dhurandhar

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।