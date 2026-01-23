बॉर्डर 2 में धुरंधर के टीजर का इंतजार करने वालों का टूट सकता है दिल, देखें आदित्यधर का अपडेट
धुरंधर का पहला पार्ट पसंद करने वाले पार्ट 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था का बॉर्डर 2 देखने जाएंगे तो उन्हें सीक्वल का टीजर देखने को मिलेगा। हालांकि लेटेस्ट अपडेट से निराशा हो सकती है।
बॉर्डर 2 देखने जा रहे हैं तो साथ में धुरंधर 2 का टीजर देखने की उम्मीद लेकर ना जाएं। कुछ वक्त पहले खबरें आई थीं की बॉर्डर 2 के साथ रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 का टीजर आएगा। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज हो चुकी है, इसके साथ आदित्यधर ने भी लोगों को बताया है कि टीजर के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें कि धुरंधर के फैन्स इसके सीक्वल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की 19 मार्च को रिलीज हो रही है लेकिन टीजर और ट्रेलर्स की डेट आनी बाकी हैं।
धुरंधर के टीजर के लिए करना होगा इंतजार
धुरंधर के डायरेक्टर आदित्यधर ने फिल्म से जुड़ा एक मीम शेयर किया है। इसमें किसी ने उसने रिक्वेस्ट की है कि टीजर जल्दी आउट करें। इस पर आदित्य ने हाथ जोड़ने वाला इमोजी बनाया है और साथ में लिखा है, टीजर जल्दी आउट होगा। बता दें कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि बॉर्डर 2 के साथ धुरंधर 2 का टीजर आएगा। मूवी के रिलीज होते ही आदित्य ने ऐसा स्टेटस लगाकर इस खबर का खंडन कर दिया है।
यश की टॉक्सिक से है धुरंधर का क्लैश
धुरंधर फिल्म के लास्ट में फिल्म के कुछ सीन टीज किए जा चुके हैं। हालांकि मूवी का क्रेज देखते हुए मेकर्स एक बढ़िया प्रमोशनल टीजर तैयार कर रहे हैं, जिसे दर्शकों के लिए जल्द ही रिलीज किया जाएगा। धुरंधर फिल्म एक साथ ही शूट कर ली गई थी जिसे आदित्य धर दो हिस्सों में रिलीज कर रहे हैं। पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1300 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की है। अब दूसरे पार्ट के लिए जबरदस्त क्रेज है। फिल्म का क्लैश यश की मूवी टॉक्सिक से है।
फिल्म को लेकर तरह-तरह की खबरें
धुरंधर के पहले पार्ट में कई ऐसे सस्पेंस हैं जिनका जवाब पाने के लिए दर्शक बेताब हैं। आदित्यधर ने हर तरह की खबर पर चुप्पी साध रखी है। कई लोग फिल्म का उरी से कनेक्शन निकाल रहे हैं। कुछ खबरें हैं कि विकी कौशल का फिल्म में स्पेशल कैमियो होगा।
