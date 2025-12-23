बॉर्डर-2 में दर्शकों को मिलेगा यह सरप्राइज, गेस्ट अपीयरेंस देते दिखेंगे पार्ट-1 के ये एक्टर्स

संक्षेप: बॉर्डर 2 के टीजर में भले ही आपको कई सारे नए चेहरे नजर आए हों, लेकिन मेकर्स उन एक्टर्स को भूले नहीं हैं जिन्होंने आपको पिछले पार्ट में रोमांच से भर दिया था। इसलिए इस पार्ट में आप उन्हीं एक्टर्स को गेस्ट अपीयरेंस देते देखेंगे।

साल 1997 में आई क्लासिक वॉर मूवी 'बॉर्डर' सीक्वल फाइनली सिनेमाघरों में आने जा रहा है। फिल्म के इस पार्ट में कहानी थोड़ी अलग होगी, लेकिन पिछले पार्ट की तरह सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी। बॉर्डर-2 में काफी कुछ नया है जो नई तरह की ऑडियंस को इंगेज करेगा, लेकिन साथ ही साथ मेकर्स ने पिछला पार्ट देख चुके दर्शकों को नॉस्टैल्जिया देने का भी पूरा इंतजाम किया है। सनी देओल यूं तो अपने आप में काफी थे, लेकिन मेकर्स इसके अलावा भी पिछले पार्ट के कई एक्टर्स को पार्ट-2 में लाने वाले हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बॉर्डर-2 में होंगे कौन-कौन से एक्टर्स? सिनेमाघरों में 23 जनवरी 2026 को रिलीज होने जा रही बॉर्डर-2 का निर्देशन 'केसरी' और 'पंजाब 1984' जैसी फिल्में बना चुके डायरेक्टर अनुराग सिंह कर रहे हैं। बॉर्डर-2 में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। फीमेल कास्ट की बात करें तो मोना सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा को मुख्य किरदार दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि पिछले पार्ट से कौन से एक्टर्स हमें पार्ट-2 में दिखाई पड़ेंगे।

बॉर्डर-2 में लौटेंगे ये पुराने एक्टर्स बात पिछले पार्ट के एक्टर्स को इस पार्ट में वापस लाने की करें एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मूवी में अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी और सुदेश बेरी की स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगी। लीड एक्टर्स के अलावा पिछले पार्ट के इन एक्टर्स को वही पुराना फील देते देखना दर्शकों के लिए सुपर एक्साइटिंग रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने टीजर और ट्रेलर में इन एक्टर्स को नहीं दिखाया है, ताकि फिल्म देखने के दौरान दर्शकों को सरप्राइज मिले। पार्ट-2 की कहानी 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है।