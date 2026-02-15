Hindustan Hindi News
Border 2 vs O Romeo: सनी देओल की फिल्म ने पहले वीकेंड में कमा लिए थे 120 करोड़, शाहिद रह गए पीछे

Feb 15, 2026 09:19 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो और सनी देओल की बॉर्डर 2 की पहले हफ्ते की कमाई का रिकॉर्ड ये रहा। इस टेबल से समझिए इन बड़ी फिल्मों ने अपने पहले वीकेंड पर कितने करोड़ छापे थे।

किसी भी फिल्म के लिए रिलीज के बाद का पहला वीकेंड बहुत जरूरी होता है। इसी वीकेंड की कमाई से अंदाजा लग जाता है कि फिल्म आगे कितनी सफल होने वाली है। इन दिनों शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। और ये फिल्म का पहला वीकेंड है। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वाले दिन साढ़े 8 करोड़ से शुरूआत की थी और शनिवार को फिल्म 12.65 कमा पाई। और आज रविवार को फिल्म की कमाई पहले से भी कम हो गई। विशाल भारद्वाज की इस फिल्म से ज्यादा की उम्मीद थी। पिछले महीने रिलीज हुई बॉर्डर के पहले वीकेंड से फिल्म की कमाई की तुलना की जाए तो कुछ ये नतीजे होंगे।

ओ रोमियो और बॉर्डर 2 का पहला वीकेंड

23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की फिल्म को अपने पहले वीकेंड का जबरदस्त फायदा हुआ था। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में जितनी कमाई की, वैसे दोबारा नहीं हुई। सनी देओल की फिल्म को 26 जनवरी का भी फायदा हुआ और फिल्म करीब 60 तक पहुंच गई थी। वहीं शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो अपने पहले रविवार को खबर लिखने तक ओपनिंग डे जितना ही कमा पाई है। जानिए इन दोनों फिल्मों के पहले वीकेंड की कमाई।

फिल्म 1st डे 2nd डे3rd डेपहले वीकेंड का कलेक्शन
बॉर्डर (23 जनवरी 2026) 30 करोड़ 36.5 करोड़54.5 करोड़120.5 करोड़
ओ रोमियो (13 फरवरी 2026)8.5 करोड़ 12.65 करोड़7.19 करोड़ *28.34 करोड़

बॉर्डर 2 की सफलता की कहानी

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 के सफल होने के पीछे पहला भाग था। फिल्म की कहानी और गानों से ऑडियंस से जुड़ गई और इस वॉर ड्रामा फिल्म को अच्छा रिस्पोंस मिला। दूसरी कड़ी फिल्म की कास्ट भी थी। इस बार दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम किरदारों में थे। फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर टिकी है और कमाई कर रही है।

एक्शन फिल्मों का दौर

एक्शन फिल्मों के इस दौर में अब शाहिद कपूर की ओ रोमियो आई है। लेकिन फिल्म को धुरंधर और बॉर्डर जैसी ऑडियंस इन्हीं मिल पा रही है। फिल्म ने आज रविवार को खबर लिखने तक 7.19 करोड़ कमाए हैं। ये आंकड़ा एकाध करोड़ आगे बढ़ सकता है। अभी रात का कलेक्शन आना बाकी है।

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी

शाहिद कपूर स्टारर ओ रोमियो में तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। दिशा पाटनी, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी, नाना पाटेकर और फरीदा जलाल जैसे एक्टर्स शामिल हैं। विशाल भारद्वाज पहले भी आइकॉनिक किरदार दे चुके हैं। डायरेक्टर ने अजय देवगन की ओमकारा बनाई थी। शाहिद के साथ हैदर, रंगून, कमीने जैसी फिल्में डायरेक्ट की थी। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका नहीं कर पाई थीं लेकिन किरदार और कहानी आज भी मशहूर है। उम्मीद है ओ रोमियो भी ऑडियंस के बीच वैसी ही जगह बना पाएगी।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी

और पढ़ें
