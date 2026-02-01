Border 2 vs Mardaani 3 Box Office: सनी देओल की बॉर्डर 2 के आगे फीकी पड़ी रानी की मर्दानी 3,संडे कलेक्शन

संक्षेप: Border 2 vs Mardaani 3 Box Office: सनी देओल की बॉर्डर 2 की सुनाई के बीच आई रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 कमाई नहीं कर पा रही है। आज रविवार की कमाई के आंकड़े ने साफ कर दिया है कि रानी मुखर्जी की फिल्म के लिए आगे बजट निकाल पाना भी मुश्किल होने वाला है।

धुरंधर के बाद बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बॉर्डर 2 की सुनामी आई हुई है। 26 जनवरी के मौके पर रिलीज हुई फिल्म लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। इस वॉर ड्रामा फिल्म को ऑडियंस से जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है। बॉर्डर 2 की इस सुनामी के बीच रानी मुखर्जी की हाल में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 3 फंसी नजर आ रही है। दोनों फिल्मों के रविवार कलेक्शन पर नजर डालें तो समझ पाएंगे को बॉर्डर 2 की कमाई के रास्ते में रानी मुखर्जी की फिल्म टिक नहीं पा रही है। किसी भी फिल्म के लिए उसका पहला वीकेंड खास होता है। जानिए बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 के इस वीकेंड की कमाई।

बॉर्डर 2 की कमाई आज 1 फरवरी, रविवार को दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। बॉर्डर 2 ने अपने दूसरे रविवार को खबर लिखने तक 20.47 करोड़ (Early Report) तक की कमाई कर ली है। फिल्म ने इन 10 दिनों में कुल 273.22 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है।

बॉर्डर 2 के आगे नहीं टिक पाई मर्दानी 3 दूसरी तरफ बॉर्डर 2 की सी सुनामी की वजह से रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म मर्दानी 3 कमाई नहीं कर पा रही है। अपने पहले शनिवार को फिल्म ने 6.25 करोड़ और आज रविवार को 6.34 करोड़ (Early Report) कमाए हैं। फिल्म की कुल कमाई 16.59 करोड़ तक पहुंच गई है। अपने पहले वीकेंड में ही मर्दानी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई है।

फिल्में शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिनों का कुल कलेक्शन बॉर्डर 2 (23 जनवरी 2026) 10.75 करोड़ 17.75 करोड़ 20.47 करोड़ (Early Report) 48.97 करोड़ मर्दानी 3 (30 जनवरी 2026) 4 करोड़ 6.25 करोड़ 6.34 करोड़ (Early Report) 16.59 करोड़

बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 रिलीज डेट सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ स्टारर बॉर्डर 2, 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म 26 जनवरी की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिला था। वहीं मर्दानी 3, 30 जनवरी ने 30 जनवरी को दस्तक दी थी। दोनों फिल्मों को ऑडियंस से ठीक रिएक्शन मिला है। लेकिन कमाई के मामले में बॉर्डर 2 आगे चल रही है।

मर्दानी 3 का रास्ता मुश्किल बता दें, बॉर्डर 2 के रिलीज के बाद मर्दानी 3 का आना मेकर्स के लिए नुकसान का सौदा हुआ है। इससे पहले धुरंधर के बाद रिलीज हुई फिल्मों का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था। अब उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 75 करोड़ के बजट में रिलीज हुई मर्दानी 3 अपना बजट निकालने में कामयाब हो जाए।