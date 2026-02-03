Box Office: बॉर्डर 2 के आगे नहीं मिल रही रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को ऑडियंस, अब तक कमाए सिर्फ इतने

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

रानी देओल बॉर्डर 2 और रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 का आज मंगलवार का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सामने आया है। जानिए एक दूसरे को टक्कर देते हुए इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक कितने करोड़ कमा लिए।

Feb 03, 2026 09:03 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान पांडे की वॉर ड्रामा फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज के 12 दिन बाद बॉक्स ऑफिस टिकी हुई है। हालांकि शुरुआत में फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। ओपनिंग डे के कलेक्शन से धुरंधर को मात दी। लेकिन अब 12 वें दिन आते ही फिल्म की कमाई कम होने लगी है। अपने दूसरे वीकेंड के शनिवार को 17.75 करोड़ और रविवार को 22.5 करोड़ कमाने वाली बॉर्डर 2 सोमवार और मंगलवार कम कमाई में निपट रही है। इसी के साथ रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 को भी ऑडियंस नहीं मिल पा रही है।

बॉर्डर 2 की कमाई

किसी भी फिल्म के लिए हॉलिडे और वीकेंड पर कमाई करना अधिक मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर फिल्म वीकडेज पर भी चल रही है मतलब फिल्म खास है। धुरंधर जैसी फिल्म ने सोमवार को 30 करोड़ का कलेक्शन कर स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। अब बॉर्डर 2 वैसी कमाई नहीं कर पा रही है। फिल्म ने अपने दूसरे सोमवार को 5.75 करोड़, आज मंगलवार को 4.22 करोड़ और इन 12 दिनों में कुल 285.22 करोड़ कमा लिए हैं। फिल्म की रफ्तार जरूर कम हुई है। लेकिन कमाई जारी है।

रानी की मर्दानी को नहीं मिल रही ऑडियंस

दूसरी तरफ रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल कर रही है। फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही है लेकिन औदिएक्ने नहीं मिल पा रही। 4 करोड़ के साथ ओपनिंग करने वाली मर्दानी 3 ने अपने पहले सोमवार को 2.25 करोड़ और आज खबर लिखने तक मंगलवार को 1.82 करोड़ कमाए हैं। फिल्म ने अब तक कुल 21.57 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म का बजट 65 से 75 करोड़ के बीच है। रानी की फिल्म बजट निकालने में फेल होती दिख रही है।

आने वाली फिल्मों से उम्मीदें

बॉक्स ऑफिस के लिए फरवरी खास होने वाला है। आने वाले दिनों में शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो दस्तक दे रही है। विशाल भरद्वाज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म से ऑडियंस को उम्मीदें हैं।

