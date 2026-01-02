Border 2: 'घर कब आओगे' गाने के रिलीज के पहले ही वरुण धवन ने फैंस को दिया बड़ा सरप्राइज, शेयर की तस्वीरें

संक्षेप: 'बॉर्डर 2' वॉर-ड्रामा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' रिलीज के पहले वरुण धवन ने अपनी 'घर कब आओगे' गाने की नई तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

Border 2 Film New Song: बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों के बीच इस वक्त काफी जबरदस्त बज बना हुआ है। सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के रिलीज का सभी ने सालों इंतजार किया। जेपी दत्ता की 'बॉर्डर 2' में जहां कुछ पुराने कलाकार फिर से नजर आएंगे तो कई नई स्टार्स की एंट्री हुई है। इस वॉर-ड्रामा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। ऐसे में अब 'बॉर्डर 2' रिलीज के पहले वरुण धवन ने अपनी 'घर कब आओगे' गाने की नई तस्वीरें शेयर की हैं,जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

वरुण ने दिखाई 'घर कब आओगे' के गाने की झलकियां दरअसल, 'बॉर्डर 2' एक्टर वरुण धवन ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'घर कब आओगे' गाने की तीन तस्वीरें शेयर की हैं। इन तस्वीरों में वरुण ने गाने की शूटिंग की कई झलकियां दिखाई हैं। पहली तस्वीर में वरुण धवन बहुत परेशान और दुखी नजर आ रहे हैं। वहीं, दूसरी तस्वीर में वरुण चिट्ठी पढ़ते दिख रहे हैं। तीसरी फोटो में वह वर्दी पहने बेहद खुश दिख रहे हैं। वो बाकी स्टार्स के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं।

मैं इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हूं... वरुण धवन की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। इन तस्वीरों को पोस्ट कर वरुण ने कैप्शन में लिखा, 'घर पर आओगे, लिखो कब आओगे।' इन तस्वीरों पर कमेंट कर यूजर्स अपने रिएक्शन देते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'साल की शुरुआत करने के लिए इससे प्यारा गाना और कोई नहीं हो सकता।' वहीं दूसरे ने लिखा, 'मैं इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं।' वरुण धवन ने कैप्शन दिया, 'घर कब आओगे, लिखो कब आओगे।' ऐसे कई और कमेंट इन तस्वीरों पर आ रहे हैं।