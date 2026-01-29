बॉर्डर 2 के सेट पर बुरी तरह चोटिल हो गए थे वरुण धवन, दर्द में भी जारी रखी शूटिंग

संक्षेप: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के बाद वरुण धवन की खूब तारीफ भी हो रही है। पर क्या आप जानते हैं कि शूटिंग के दौरान वरुण धवन घायल हो गए थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी।

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल और दिलीजत दोसांझ जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म के लिए सभी एक्टर्स ने कड़ी मेहतन की है। शूटिंग के दौरान वरुण धवन को गंभीर चोट लग गई थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोट लगने के बाद भी शूटिंग चालू रही थी। उनकी टेलबोन में फ्रैक्चर हो गया था। वो अब भी इस चोट से उभर रहे हैं।

वरुण धवन ने शेयर किया शूटिंग का वीडियो वरुण धवन ने बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो एक एक्शन सीक्वेंस का है। इस वीडियो में नजर आता है कि एक्शन सीक्वेंस के दौरान वरुण धवन एक पत्थर से टकराते हैं और उनकी टेलबोन में चोट लग जाती है।

वरुण ने बताया कैसे लगी चोट? वीडियो के साथ वरुण धवन ने कैप्शन लिखा- बॉर्डर 2 के सेट पर लगी सबसे खराब चोट। जब मैं कैमरा में लड़ने से बच रहा था, उस वक्त मेरी टेलबोन एक चट्टान में लड़ गई। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक दर्द था। टेलबोन पर हेयलाइन फ्रैक्चर हो गया था, मुझे लगता है कि वो अभी भी ठीक हो रहा है। उस दिन को आगे बढ़ाने में मेरी टीम ने मदद की, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। इस जर्नी के लिए शुक्रगुजार हूं।