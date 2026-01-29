बॉर्डर 2 के सेट पर बुरी तरह चोटिल हो गए थे वरुण धवन, दर्द में भी जारी रखी शूटिंग

Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म रिलीज के बाद वरुण धवन की खूब तारीफ भी हो रही है। पर क्या आप जानते हैं कि शूटिंग के दौरान वरुण धवन घायल हो गए थे। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। 

Jan 29, 2026 03:35 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल और दिलीजत दोसांझ जैसे कलाकार नजर आए हैं। इस फिल्म के लिए सभी एक्टर्स ने कड़ी मेहतन की है। शूटिंग के दौरान वरुण धवन को गंभीर चोट लग गई थी। उन्होंने एक वीडियो शेयर कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चोट लगने के बाद भी शूटिंग चालू रही थी। उनकी टेलबोन में फ्रैक्चर हो गया था। वो अब भी इस चोट से उभर रहे हैं।

वरुण धवन ने शेयर किया शूटिंग का वीडियो

वरुण धवन ने बिहाइंड द सीन्स का एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो एक एक्शन सीक्वेंस का है। इस वीडियो में नजर आता है कि एक्शन सीक्वेंस के दौरान वरुण धवन एक पत्थर से टकराते हैं और उनकी टेलबोन में चोट लग जाती है।

वरुण ने बताया कैसे लगी चोट?

वीडियो के साथ वरुण धवन ने कैप्शन लिखा- बॉर्डर 2 के सेट पर लगी सबसे खराब चोट। जब मैं कैमरा में लड़ने से बच रहा था, उस वक्त मेरी टेलबोन एक चट्टान में लड़ गई। यह मेरे जीवन का सबसे भयानक दर्द था। टेलबोन पर हेयलाइन फ्रैक्चर हो गया था, मुझे लगता है कि वो अभी भी ठीक हो रहा है। उस दिन को आगे बढ़ाने में मेरी टीम ने मदद की, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। इस जर्नी के लिए शुक्रगुजार हूं।

क्या बोले सोशल मीडिया यूजर्स?

बता दें, बॉर्डर 2 में वरुण धवन की परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है। हालांकि, जब तक फिल्म रिलीज नहीं हुई थी और फिल्म का सिर्फ ट्रेलर आया था, लोग वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे। वरुण के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। एक ने लिखा- वरुण भाई आपने दिल जीत लिया है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- देखकर ही दर्द हो रहा है। अपना ख्याल रखिए वरुण। एक ने लिखा- ये है काम के लिए डेडिकेशन और जोश।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Varun Dhawan

