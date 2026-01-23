Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 twitter review and reactions viewers loud sunny deols war drama became emotional watching songs
बॉर्डर 2 में सनी देओल की दहाड़ से गूंजे थिएटर्स, दर्शकों ने बताया कैसी लगी फिल्म और क्या खटका

बॉर्डर 2 में सनी देओल की दहाड़ से गूंजे थिएटर्स, दर्शकों ने बताया कैसी लगी फिल्म और क्या खटका

संक्षेप:

Border 2 Twitter Review: बॉर्डर 2 देखने वाले दर्शक इसका रिव्यू सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। कुछ लोग फिल्म देखकर इमोशनल हो रहे हैं तो कुछ को यह बोरिंग भी लग रही है। फिल्म देखकर लौटे व्यूअर्स का क्या कहना है, यहां चेक करें।

Jan 23, 2026 01:31 pm ISTKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म बॉर्डर 2 का सीक्वल थिएटर्स में है। मूवी देखने लिए सुबह से ही सिनेमाघरों में लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। बहुत से लोग बॉर्डर 2 देख चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर रिएक्शंस और रिव्यूज वायरल हो रहे हैं। कई क्रिटिक्स फिल्म को ब्लॉक बस्टर बता रहे हैं। वहीं ज्यादातर दर्शकों ने फिल्म को दमदार बताया है। सनी देओल व्यू्अर्स की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं। वरुण धवन जिन्हें गाना देखकर ट्रोल किया जा रहा था, उनकी भी खूब तारीफ हो रही है। फिल्म में पाकिस्तान को भर-भरकर खरी-खोटी सुनाई गई है जिसे भारतीय दर्शक सीटियों-तालियों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। देखें दर्शकों को बॉर्डर 2 में क्या पसंद आया और क्या नहीं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

लोग बोले- गर्व से चौड़ा होगा सीना

सनी देओल की बॉर्डर 2 ने थिएटर्स पर गदर मचानी शुरू कर दी है। थिएटर्स से फिल्म देखकर निकले लोग सोशल मीडिया पर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। कई लोग मान रहे हैं कि बॉर्डर 1 जैसी फिल्म बनना मुश्किल है लेकिन पार्ट 2 प्रीक्वल को सच्ची श्रद्धांजलि है। एक X यूजर ने लिखा है, बॉर्डर 2: आउटस्टैंडिंग ब्लॉकबस्टर। पावर, बॉर्डर 2 देखकर आपकी छाती गर्व से फूल जाएगी। फिल्म राष्ट्र और आर्म्ड फोर्सेज को मजबूती से सैल्यूट करती है। एक और ने लिखा है, मैंने उम्मीद नहीं की थी इस फिल्म से लेकिन मैं हैरान हो गया। यार इतनी बेहतरीन फिल्म मतलब क्या स्टोरी टेलिंग है और पूरी कास्ट। वरुण धवन भाई कमाल कर दिया। सच में आपका काम और इमोशंस पूरी फिल्म में पसंद आए। पुरानी कास्ट के कैमियो का सीन लाजवाब है।

गाने सुनकर लोग हो रहे इमोशनल

एक ओर X यूजर ने मूवी को साढ़े चार रेटिंग दी है। इसके रिव्यू में लिखा है, बॉर्डर 2 वॉर, एक्शन, इमोशंस और देशभक्ति का कंप्लीट पैकेज है। सनी देओल का परफॉर्मेंस जबरदस्त है और वरुण धवन को हीरोइक क्लाइमैक्स मिला है। घर कब आओगे और मिट्टी के बेटे सुनकर आंसू आ जाएंगे। कुल मिलाकर थ्रिलिंग वॉच है।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 में धुरंधर के टीजर का इंतजार करने वालों का टूट सकता है दिल

कुछ लोगों ने गिनाईं कमियां

कुछ लोगों ने फिल्म की कमियां भी बताई हैं। X पर ही एक यूजर ने लिखा है, बॉर्डर 2 का फर्स्ट हाफ अच्छा है। स्टोरी और कैरेक्टर्स को सेट होने में वक्त लगता है। इंटरवल युद्ध शुरू होने के साथ हाई पॉइंट हिट करता है। सेकेंड हाफ से तगड़ी उम्मीदे हैं साथ ही सनी देओल के डायलॉग्स आग लगाने वाले हैं। एक ने लिखा है कि फिल्म बोरिंग और घिसी-पिटी कहानी है। वहीं कुछ को वीएफएक्स पसंद नहीं आ रहा।

ये भी पढ़ें:LIVE: बॉर्डर-2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म कर रही है? पढ़िए रिपोर्ट

कितनी लंबी है फिल्म

बॉर्डर 2 एक्शन, वॉर ड्रामा है जो कि हिस्ट्री पर आधारित है। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्शन दिया है। राइटर्स सुमित अरोड़ा, जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता हैं। स्टारकास्ट में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल्स में हैं। मूवी का रन टाइम 3 घंटे 20 मिनट है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में पिछले पांच वर्षों से एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम लीड कर रही हैं। पत्रकारिता में 15 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। फिल्म, ओटीटी, टीवी, फूड और फैशन विषयों पर उनकी गहरी पकड़ के साथ ही उन्होंने कई नामी सेलिब्रिटीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी किए हैं। बी.एससी (बायोलॉजी) और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट काजल का साइंस बैकग्राउंड उन्हें हेल्थ, फिटनेस और प्रिवेंटिव केयर जैसे गंभीर विषयों पर 'रिसर्च-ड्रिवेन' और 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 2017 से वह बॉलीवुड के साथ-साथ मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज भी लिख रही हैं, जहां वह जटिल मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों के इनपुट को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।