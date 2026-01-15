Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2 हिट होगी या फ्लॉप? ट्रेलर देख लोगों ने सुनाया क्या फैसला

बॉर्डर 2 हिट होगी या फ्लॉप? ट्रेलर देख लोगों ने सुनाया क्या फैसला

संक्षेप:

Border 2 Trailer Reaction: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। 3 मिनट 35 सेकेंड का ये ट्रेलर देख फैंस ने इस वॉर फिल्म को लेकर अपनी राय साफ कर दी है। उन्होंने बताया कि फिल्म हिट होगी या फ्लॉप। 

Jan 15, 2026 06:50 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
2026 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। 3 मिनट 35 सेकेंड के इस ट्रेलर में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सनी देओल का कमाल फैंस को साफ नजर आया है। इस ट्रेलर के आने के बाद फिल्म को लेकर फैंस का उत्साह और ज्यादा बढ़ गया है। दर्शकों का कहना है कि अगर ट्रेलर में इतन इमोश्नस हैं तो फिर पूरी फिल्म में कितने होंगे।

ट्रेलर से साफ है कि बॉर्डर 2 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध पर आधारित है। ट्रेलर की शुरुआत सनी देओल के पावरफुल डायलोग से होती है। ट्रेलर का अंत भी सनी देओल के दमदार डायलोग से होता है। ट्रेलर देखने के बाद लोग वरुण धवन की तारीफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को करारा जवाब मिल गया है।

वरुण धवन ने कर दी सबकी बोलती बंद

बॉर्डर 2 ट्रेलर पर सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन भी आ गए हैं। इंस्टाग्राम पर ट्रेलर वीडियो पर ज्यादातर लोगों ने जय हिंद लिखकर अपनी खुशी जाहिर की है। एक यूजर ने लिखा- वरुण धवन ने सबकी बोलती बंद कर दी है। एक दूसरे यूजर ने लिखा- इस फिल्म की इमोशन्ल डेप्थ इसे बाकी फिल्मों से अलग बनाती है। एक ने लिखा- ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर-डुपर हिट होगी। एक ने लिखा- मैं अभी से हॉल में गूंजते वंदे मातरम के नारे सुन सकती हूं।

फैंस ने फिल्म को बताया ब्लॉकबस्टर

यूट्यूब पर इस ट्रेलर को लेकर एक यूजर ने लिखा- ब्लॉकबस्टर लोडिंग। एक ने लिखा- राइटर को सलाम, डायलॉग्स में बहुत दम है, और सनी पाजी ने बोला ही नहीं, आग लगा दी आग....। एक तीसरे यूजर ने लिखा- इस फिल्म को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता है।

ट्रेलर देख क्या बोले एक्स यूजर्स?

एक्स पर भी लोगों ने ट्रेलर पर प्यार लुटाया है। एक यूजर ने लिखा कि ये फिल्म न जाने कितने रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। एक ने लिखा- भाई ट्रेलर में इमोशंस का ये हाल है, थिएटर में टिशू पेपर देना होगा। एक ने लिखा- ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, रिलीज से पहले ही बधाई।

बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं, फिल्म को जेपी दत्ता, निधि दत्ता, कृष्णा कुमार और भूषण कुमार ने प्रोड्यूस किया है।

Border 2

