सनी देओल ने धर्मेंद्र की वजह से की थी बॉर्डर, बोले- मैंने कहा था कि मैं भी पापा की तरह...

संक्षेप: Border 2: सनी देओल ने फिल्म बॉर्डर-2 के गाने की लॉन्च के दौरान बताया कि कैसे उन्होंने फिल्म बॉर्डर इसलिए साइन की थी, क्योंकि वह अपने पिता धर्मेंद्र की एक फिल्म से बहुत प्रभावित थे।

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल के फिल्म 'बॉर्डर-2' करने की एक वजह उनके दिवंगत पिता धर्मेंद्र भी थे। शुक्रवार को जब फिल्म बॉर्डर-2 की टीम जैसलमेर में 'संदेशे आते हैं' सॉन्ग की रिलीज के लिए इकट्ठा हुए, तो सनी देओल ने एक इमोशनल और उनके दिल के बेहद करीब की बात सबके सामने बताई। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 थिएटर्स में एक जनवरी को ही रिलीज हुई है और बातचीत के दौरान सनी देओल ने बताया कि कैसे धर्मेंद्र ने उन्हें वॉर मूवी करने के लिए मोटिवेट किया था।

पापा की वजह से साइन की थी 'बॉर्डर' सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को याद किया और बताया, "मैंने बॉर्डर की थी क्योंकि जब मैंने मेरे पापा की फिल्म 'हकीकत' देखी थी, वो मुझे बहुत प्यारी लगी थी और मैं तब बहुत छोटा था। और जब लीड एक्टर बन गया, तो मैंने कहा कि मैं भी पापा की तरह एक फिल्म करूंगा। मैंने जेपी दत्ता साहब से बात की।" सनी देओल ने बताया कि उन्होंने और जेपी ने तब यह तय किया कि वो इस विषय पर फिल्म बनाएंगे। सनी देओल ने कहा कि हमें नहीं पता था कि हम इतने सारे युवाओं को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे।

सनी को देखकर फौज में गए कई लोग गदर-2 के बाद बॉलीवुड में धमाकेदार वापसी कर चुके एक्टर सनी देओल ने कहा, "मैं जब भी जहां भी जाता हूं, कितने फौजी जब भी मिलते हैं मुझे यहीं कहते हैं कि हमने आपकी फिल्म देखने के बाद तय किया कि हम भी फौज में जाएंगे। इसलिए मैं आप सब के साथ हूं और आपका परिवार ही हूं। मैं ज्यादा अभी कुछ और कह नहीं पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा दिमाग मेरा हिला हुआ है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, 'आवाज कहां तक जानी चाहिए?''' बता दें कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 में यह डायलॉग है।