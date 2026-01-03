बॉर्डर 2 स्टार वरुण धवन ने दी चेतावनी- हम धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते हैं

संक्षेप: फिल्म बॉर्डर 2 के स्टार वरुण धवन ने फिल्म के गाने घर कब आओगे के लॉन्च इवेंट में कहा कि हम युवाओं में किसी भी धमकी का मुकाबला करने की शक्ति है।

वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 रिलीज होने वाली है। शुक्रवार को फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। गाने के लॉन्च के दौरान वरुण ने ऑपरेशन सिंदूर और फिल्म के पहले पार्ट बॉर्डर के साथ उनके पर्सनल कनेक्शन के बारे में बात की।

नहीं सोचा था इस फिल्म का हिस्सा होने वाला हूं वरुण ने कहा कि 1997 में आई बॉर्डर को देखकर उन्होंने यह इच्छा जाहिर की थी कि वह भी ऐसा किरदार निभाना चाहेंगे। उस फिल्म को देखकर देश के कई लोग इमोशनल हो गए थे और उनमें ताकत आई कि वे भी आर्मी में ज्वाइन करें। उन्होंने यह भी कहा था कि ये सब सनी देओल और उनकी फिल्म बॉर्डर की वजह से हुआ। वरुण ने यह भी कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इस फिल्म का हिस्सा बन पाएंगे।

हम हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं वरुण ने इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर पोस्टर को इवेंट में देखा और कहा, 'हमारा देश शांति चाहता है, लेकिन बॉर्डर जैसी फिल्म प्रोड्यूस करना भी जरूरी है जो दिखाता है कि हम युवाओं में किसी भी धमकी का मुकाबला करने की शक्ति है।'

वरुण ने आगे कहा कि जब भी कोई गलत इरादों से देश पर नजर डालने की हिम्मत करता है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जरूर मिलता है। देश के जवान इस बात को समझें इसलिए बॉर्डर जैसी फिल्में बनती हैं।

बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वरुण ने सोशल मीडिया पर लिखा था, ‘हम आज जहां हैं वो सिर्फ अपनी आर्मी की वजह से।’