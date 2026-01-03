घर कब आओगे गाने पर BSF जवानों के साथ थिरकने लगे सनी देओल, वरुण धवन ने दिया था

संक्षेप: बॉर्डर 2 के गाने ‘घर कब आओगे’ के लॉन्च पर BSF जवानों के साथ थिरकने लगे सनी देओल और वरुण धवन। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो गया है। ऑडियंस ने इस नए गाने को भी खूब प्यार दिया है।

साल 1997 में आई सनी देओल की फिल्म बॉर्डर ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने के साथ ऑडियंस के दिलों में खास जगह बनाई थी। फिल्म का म्यूजिक जबरदस्त हिट हुआ था। खासकर सोनू निगम की आवाज में ‘संदेसे आते हैं’। अब करीब 28 साल बाद एक बार फिर ये गाना ऑडियंस को के दिलों को छू रहा है। फिल्म बॉर्डर 2 के रिलीज होने से पहले शुक्रवार शाम BSF के जवानों के बीच जैसलमेर में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और खुद सोनू निगम ने नए गाने ‘घर कब आओगे’ को लॉन्च किया। इस मौके पर जवानों के साथ सनी देओल थिरकते भी नजर आए।



जवानों के साथ थिरकने लगे सनी देओल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सोनू गाना लॉन्च होने के बाद BSF जवान डांस करते हुए अपने साथ फिल्म के एक्टर्स सनी देओल, वरुण धवन और अहान को भी ले लेते हैं। एक्टर्स को इस आइकॉनिक गाने पर डांस करते देखा जा सकता है। ऑडियंस इस वीडियो और गाने को पहले जितना प्यार दे रही है। इस नए वर्जन को सोनू निगम के साथ अरिजीत, विशाल मिश्रा और दिलजीत ने गाया है। गाने में लिरिक्स थोड़े बदले हुए सुनाई देंगे लेकिन महसूस वही होगा जो 28 साल पहले संदेसे आते हैं गाने ने करवाया था।