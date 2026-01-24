24 घंटे चलाए जाएंगे बॉर्डर-2 शोज, फिल्म की टिकटें मिलना हुआ मुश्किलें, रात के 3 बजे भी चलेगा शो

संक्षेप: Border 2 Shows Increased: सनी देओल और दिलजीत दोसांझ की फिल्म बॉर्डर-2 के बढ़ते क्रेज को देखते हुए थिएटर मालिकों ने इस फिल्म के शोज बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप रात के 3 बजे भी यह फिल्म देख पाएंगे।

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों से सजी फिल्म 'बॉर्डर-2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी और इसे काफी क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। दर्शक फिर एक बार सनी देओल की उसी एनर्जी को फील करने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स के देखते हुए सिनेमाघर मालिकों ने फिल्म के शोज 24 घंटे चलाने का फैसला किया है। रिपब्लिक डे वीकेंड में फिल्म को लेकर आ रही जबरदस्त डिमांड को देखते हुए मेकर्स, डिस्ट्रिब्यूटर्स और थिएटर मालिकों ने मिलकर यह तय किया है।

बढ़ती डिमांड को देखकर लिया फैसला दर्शकों को अपनी पसंदीदा फिल्म की टिकटें आसानी से मिल सकें और फिल्म को छुट्टी का पूरा फायदा मिले, इसी बात का ध्यान रखते हुए थिएटर मालिकों ने आधी रात के बाद तक के शोज चालू कर दिए हैं। यानि फिल्म देखने के शौकीन रात के 3 बजे वाला शो भी देखने जा सकते हैं। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक मूवी मैक्स नाम की थिएटर चेन ने पोस्ट मिडनाइट शोज रात के 1.20 बजे और 3 बजे भी चलाने का फैसला किया है। यह मूव दर्शकों की डिमांड को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

24 घंटे चलाए जाएंगे बॉर्डर-2 के शोज वहीं मुंबई के अंधेरी ईस्ट वाले PVR संगम ने रात के करीब 2 बजे भी एक शो चलाने का फैसला किया है। भयंडर में स्थित एक सिनेमाघर ने सुबह से 7 बजे से बॉर्डर-2 के शोज शुरू करने का फैसला किया है। बॉर्डर-2 की टिकटों के लिए बढ़ती हुई डिमांड को देखते हुए इस बात की संभावना है कि अन्य थिएटर मालिक भी यह कदम उठाएं और खासतौर पर 26 जनवरी के दिन सुबह जल्दी से शुरू करके देर रात तक शोज उपलब्ध करवाएं। फिलहाल अभी जो स्थिति है उससे साफ है कि बॉर्डर-2 के शोज 24 घंटे चलने वाले हैं।