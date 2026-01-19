Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लाएगी नोटों का तूफान? एडवांस बुकिंग में वॉर 2 और धुरंधर से तगड़ा क्रेज

संक्षेप:

Border 2 Advance Booking: धुरंधर के बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स की नजर अब बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग के पहले दिन काफी अच्छी शुरुआत की है। यहां चेक करें कितने टिकट्स बिके।

Jan 19, 2026 05:07 pm IST
बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और तगड़ा रिस्पॉन्स देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स एक्साइटेड हैं। भारत में पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में टिकट सेल्स की रिपोर्ट आने लगी हैं। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि लग रहा है कि धुरंधर के बाद बॉर्डर 2 थिएटर्स में बहार लेकर आएगी। रिपोर्ट्स हैं कि बॉर्डर 2 मूवी 5000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग के पहले दिन दोपहर तक बुक माय शो पर 20 हजार से ज्यादा टिकट बिकने की खबर आ रही है।

बॉर्डर 2 का ओवरसीज तगड़ा क्रेज

वॉर फिल्म बॉर्डर 2 का भारत के सिनेप्रेमियो से इमोशनल कनेक्शन है। मूवी 23 जनवरी को रिलीज हो रही है और 19 जनवरी से इसकी अडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है। बुक माय शो पर 235K से ज्यादा लोग यह फिल्म देखने में इंट्रेस्टेड हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भारत और ओवरसीज में फिल्म को अडवांस बुकिंग की अच्छी शुरुआत मिली है। अमेरिका और जर्मनी में भी तगड़ा क्रेज दिख रहा है। भारत में बुक माय शो पर हर घंटे 2000 टिकट बिकने की खबर आ रही है। वहीं एडवांस बुकिंग खुलते ही धड़ाधड़ 10 हजार टिकट्स बिक गए थे। फिल्मी व्यू की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जनवरी को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच बुक माय शो पर 1900 टिकट्स बिके।

बॉर्डर 2 बुक माय शो इंट्रेस्ट

40 करोड़ तक ओपनिंग का अनुमान

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपोलिस में ओपनिंग डे के लिए 10 हजार टिकट्स बिकने की रिपोर्ट है। ट्रेड ऐनालिस्ट निशित शॉ ने X पर पोस्ट किया है कि ऑस्ट्रेलिया के 39 शोज के लिए करीब 37K ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स के टिकट्स बिक चुके हैं। बॉर्डर 2, वॉर 2, हाउसफुल 5 और यहां तक कि धुरंधर से भी बढ़िया ट्रेंड कर रही है तो मूवी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। फिल्म की एडवांस बुकिंग का पहला दिन है और तीन दिन बाकी हैं। ट्रेड एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि रिलीज की डेट पास आने पर बुकिंग और तेजी पकड़ सकती है। वहीं सिंगल स्क्रीन का कलेक्शन और वॉक-इन टिकट भी जुड़ेंगे। ट्रेड एक्पर्ट जोगिंदर टुटेजा के मुताबिक बॉर्डर 2 ओपनिंग डे का बॉक्स ऑफिस 40 करोड़+ रुपये तक जा सकता है। बता दें कि धुरंधर का ओपनिंग डे कलेक्शन 28 करोड़ रुपये था।

बॉर्डर 2 की कास्ट

बॉर्डर 2 की लीड कास्ट में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी हैं। मूवी 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है। फिल्म 1971 के वॉर की सेना के सम्मान में बनी है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेनाओं के एकजुट होने की ताकत और वीरता दिखाई जाएगी। ओरिजिनल कास्ट से सिर्फ सनी देओल ही इस फिल्म में हैं। बात करें बॉर्डर 2 के बजट की तो 230 से 250 करोड़ में बने होने की खबरें हैं, हालांकि ऑफिशियल जानकारी नहीं है।

