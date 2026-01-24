Hindustan Hindi News
'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग पर वरुण धवन ने झुककर छुए सनी देओल के पैर, एक्टर ने लगाया गले, वीडियो ने जीता फैंस का दिल

संक्षेप:

'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। इसी बीच अब वरुण और सनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है।

Jan 24, 2026 11:37 am IST
सनी देओल की साल 1997 में रिलीज हुई बॉलीवुड की वॉर ड्रामा 'बॉर्डर' की सफलता के बाद जेपी दत्ता इसका सीक्वल 'बॉर्डर 2' लेकर आए हैं। 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों ने सालों इंतजार किया। इस फिल्म से लोगों के गहरे इमोशन जुड़े हुए हैं। 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को थिएटर में रिलीज हुई है। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे कलाकार लीड रोल में हैं। इसी बीच अब वरुण और सनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है।

वरुण ने छुए सनी के पैर

दरअसल, सनी देओल और वरुण धवन हाल ही में मुंबई में अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' की स्क्रीनिंग पर पहुंचने पर एक-दूसरे का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान सनी को देखते ही वरुण के चेहरे पर जो खुशी नजर आई वो देखने लायक था। वरुण ने पहले तो सनी को गले लगाया, उसके बाद झुककर उनके पैर छुए और फिर उन्हें गले लगाया। दोनों ने मुस्कुराते हुए पैपराजी को एक साथ पोज भी दिया।

सभी ने वरुण का बढ़ाया हौसला

सनी ने वरुण का हाथ पकड़कर जीत के अंदाज में ऊपर उठाया। इस इवेंट के लिए, सनी ने नीली शर्ट और पैंट पहनी थी। वरुण सफेद टी-शर्ट, ब्राउन जैकेट और डेनिम में दिखे। दोनों ने कैप भी पहनी हुई थी। इस इवेंट का वीडियो X पर तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, इस पर कमेंट कर अपने रिएक्शन भी देते नजर आ रहे हैं।

भाई की फिल्म देखने पहुंची अथिया

बता दें कि इस इवेंट में सुनील शेट्टी, माना शेट्टी, अहान शेट्टी, अथिया शेट्टी और उनके पति-क्रिकेटर केएल राहुल समेत कई लोग शामिल हुए। अवनीत कौर, अभिमन्यु सिंह, पार्थ समथान और मनीष मल्होत्रा ​​भी इस इवेंट का हिस्सा थे।

