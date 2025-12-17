Hindustan Hindi News
बॉर्डर-2 में रीमेक किया जाएगा 'संदेशे आते हैं' सॉन्ग, भूषण कुमार ने बताया किए जाएंगे क्या-क्या बदलाव

बॉर्डर-2 में रीमेक किया जाएगा 'संदेशे आते हैं' सॉन्ग, भूषण कुमार ने बताया किए जाएंगे क्या-क्या बदलाव

संक्षेप:

Border 2 Sandeshe Aate Hai Remake: वरुण धवन और सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 में फिल्म के पहले पार्ट का सुपरहिट गाना 'संदेशे आते हैं' रीमेक किया जाएगा। हालांकि इस बार इसमें कुछ चीजें अलग रखी जाएंगी।

Dec 17, 2025 12:27 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर की कहानी से लेकर म्यूजिक तक सब कुछ सुपरहिट रहा था। फिल्म में सोनू निगम का गाया एक सॉन्ग था 'संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं', यह गाना हर किसी के दिल को छू गया। सीमा पर तैनात जवानों से लेकर आम लोगों तक ने इस गाने को इतना प्यार दिया कि आज भी यह लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है। सोनू निगम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने को अभी तक 3 करोड़ 70 लाख बार सुना जा चुका है और अल्ट्रा बॉलीवुड यूट्यूब चैनल पर इसके 2 करोड़ व्यूज है। खुशखबरी यह है कि बॉर्डर-2 के लिए मेकर्स इस गाने को रीमेक करेंगे।

रीक्रिएट किया जाएगा 'संदेशे आते हैं' सॉन्ग

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूषण कुमार ने बताया कि इस बार गाने में कुछ बदलाव किए जाएंगे। उन्होंने बताया, "इस बार 'संदेशे आते हैं' के लिए हमने अन्य गायकों को भी शामिल किया है। हम यह सॉन्ग 2 जनवरी को लोंगेवाला में जवानों के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि यह गाना बहुत खास है। हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें पहले गाने जैसा ही इमोशन हो और साथ ही इसमें आज के दौर की धुन भी हो।" बताया जा रहा है कि इस बार लिरिक्स में भी कुछ चेंज किए जा सकते हैं। मालूम हो कि बॉर्डर मूवी का पहला पार्ट 1997 में हुए लोंगेवाला की जंग पर ही आधारित थी।

'सनी सर के बिना बॉर्डर-2 बनाना असंभव'

सनी देओल की तारीफ करते हुए प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कहा, "सनी सर के बिना बॉर्डर-2 बनाना असंभव है। इतनी मेहनत और इतना वक्त देने के लिए उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरे पास शब्द नहीं हैं।" भूषण कुमार ने बताया कि पिछले पार्ट की तुलना में इस बार वह थोड़े नर्वस हैं क्योंकि लोग मूवी को पिछले पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं इस वक्त बहुत घबरा रहा हूं क्योंकि यह फिल्म हमारे लिए बहुत इमोशनल है। सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जब भी मैं वरुण के पिता (डेविड धवन) से बात करता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूं, 'वरुण ने शानदार काम किया है'।”

बॉर्डर 2 के टीजर से एक सीन

पहले पार्ट की तुलना में कई गुना है बजट

साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म 'बॉर्डर' का दूसरा पार्ट 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। फिल्म का पहला पार्ट महज 10 करोड़ रुपये की लागत में बना था और इसका वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कलेक्शन 65 करोड़ 57 लाख रुपये रहा था। अब फिल्म का दूसरा पार्ट जल्द ही आने जा रहा है जिसे बनाने में मेकर्स ने तकरीबन 250 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं। फिल्म का टीजर पहले ही रिलीज किया जा चुका है और अब इसके ट्रेलर का इंतजार रहेगा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है यह भी जल्द ही पता चल जाएगा।

Border 2

