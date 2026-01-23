Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Released Sunny Deol payed tribute to legendary actor dharmendra
Border 2: सनी देओन ने पिता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, ‘बॉर्डर 2’ में किया ये काम

Border 2: सनी देओन ने पिता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, ‘बॉर्डर 2’ में किया ये काम

संक्षेप:

Border 2: ‘बॉर्डर 2’ को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म देखने वाले लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सनी देओल की तारीफ कर रहे हैं।

Jan 23, 2026 11:13 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के शुरुआती रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स भी ‘बॉर्डर 2’ की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फिल्म के डायलॉग्स और सनी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म की जान हैं। हालांकि जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है सनी देओल द्वारा अपने दिवंगत पिता को दी गई श्रद्धांजलि।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसे दी श्रद्धांजलि?

फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। दरअसल, ओपनिंग क्रेडिट्स में सनी ने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। सिनेमाघरों में सनी देओल के नाम के आगे धर्मेंद्र जी का बेटा लिखा नजर आया है।

सनी देओल और धर्मेंद्र

89 साल की उम्र में हुआ था निधन

दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हुआ था। याद दिला दें, धर्मेंद्र काफी दिनों से बीमार थे। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जब उनकी सेहत में सुधार आया तो उनका परिवार उन्हें घर ले गया। हालांकि, धर्मेंद्र नहीं बचे। उन्होंने अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। बता दें, ‘बॉर्डर 2’ धर्मेंद्र के निधन के बाद रिलीज होने वाली सनी देओल की पहली फिल्म है।

फिल्म की एडवांस बुकिंग

‘बॉर्डर 2’ ने एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की 4,09,117 टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और फिल्म ने रिलीज से पहले 17.5 करोड़ रुपये की कमाई की है।

ये भी पढ़ें:‘बॉर्डर 2’ देखने से पहले यहां पढ़ें ‘बॉर्डर 1’ की कहानी, जानिए कितनी की थी कमाई
ये भी पढ़ें:बॉर्डर-2 के साथ नहीं आया धुरंधर-2 का टीजर, सनी ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि

फिल्म में और कौन-कौन है?

इस फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भी हैं। ये फिल्म 1997 की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है। अगर आप ‘बॉर्डर 2’ देखने से पहले ‘बॉर्डर’ देखना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 Sunny Deol Dharmendra Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।