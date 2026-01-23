Border 2: सनी देओन ने पिता धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि, ‘बॉर्डर 2’ में किया ये काम

संक्षेप: Border 2: ‘बॉर्डर 2’ को अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म देखने वाले लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सनी देओल की तारीफ कर रहे हैं।

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘बॉर्डर 2’ शुक्रवार (23 जनवरी 2026) को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के शुरुआती रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं। फिल्म क्रिटिक्स भी ‘बॉर्डर 2’ की तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि फिल्म के डायलॉग्स और सनी देओल की परफॉर्मेंस फिल्म की जान हैं। हालांकि जिस चीज ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है सनी देओल द्वारा अपने दिवंगत पिता को दी गई श्रद्धांजलि।

कैसे दी श्रद्धांजलि? फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। दरअसल, ओपनिंग क्रेडिट्स में सनी ने अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। सिनेमाघरों में सनी देओल के नाम के आगे धर्मेंद्र जी का बेटा लिखा नजर आया है।

89 साल की उम्र में हुआ था निधन दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हुआ था। याद दिला दें, धर्मेंद्र काफी दिनों से बीमार थे। उन्हें कुछ दिन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन जब उनकी सेहत में सुधार आया तो उनका परिवार उन्हें घर ले गया। हालांकि, धर्मेंद्र नहीं बचे। उन्होंने अपने घर पर ही आखिरी सांस ली। बता दें, ‘बॉर्डर 2’ धर्मेंद्र के निधन के बाद रिलीज होने वाली सनी देओल की पहली फिल्म है।

फिल्म की एडवांस बुकिंग ‘बॉर्डर 2’ ने एडवांस बुकिंग में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म की 4,09,117 टिकट्स की एडवांस बुकिंग हुई है और फिल्म ने रिलीज से पहले 17.5 करोड़ रुपये की कमाई की है।