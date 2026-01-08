Hindustan Hindi News
वरुण धवन की ट्रोलिंग पर भड़कीं बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर, ट्रोल्स को कहा देशद्रोही

बॉर्डर 2 एक्टर वरुण धवन इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल्स के निशाने पर हैं। बॉर्डर 2 के गाने में वरुण धवन के एक्सप्रेरशन्स का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने वरुण धवन को ट्रोल करने वालों पर भड़की हैं। 

Jan 08, 2026 07:36 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बॉर्डर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आनेवाले हैं। वरुण धवन भी इस फिल्म का हिस्सा होंगे। फिल्म का गाना संदेशे आते हैं हाल ही में रिलीज हुआ है। इस गाने के रिलीज होने के बाद से ही लोग सोशल मीडिया पर वरुण धवन को ट्रोल कर रहे हैं। अब इन ट्रोल्स पर बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता का गुस्सा फूटा है। उन्होंने वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को देशद्रोही बताया है।

सोशल मीडिया पर वरुण धवन की ट्रोलिंग

सोशल मीडिया पर लोग वरुण धवन के एक्सप्रेशन्स का मजाक उड़ा रहे हैं। वरुण धवन की ट्रोलिंग के बीच सोशल मीडिया पर एक एक्स यूजर ने दावा किया कि बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले वरुण धवन के खिलाफ एक पेड मीडिया कैंपियन चलाया जा रहा है। उन्हें जानबूझकर ट्रोल किया जा रहा है।

ट्रोल्स पर भड़कीं बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर

इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को देशद्रोही करार दिया है। निधि दत्ता ने एक्स पर लिखा- “उन सभी देशद्रोही लोगों को बधाई जो इस देश के एक पीवीसी (परमवीर चक्र अवॉर्डी) की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को गिराने के लिए पैसे दे सकते हैं। यह आपकी फिल्म है, भारत! उम्मीद है दर्शक इन लोगों को पहचानेंगे और उन्हें शर्मिंदा करेंगे।”

वरुण धवन के खिलाफ चल रही कैंपियन

वरुण धवन की ट्रोलिंग के बीच एक रेडिट यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि इंफ्लुएंसर्स को वरुण धवन को टारगेट करने के लिए मैसेज किए जा रहे हैं। मैसेज का जो स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है उस मैसेज में वरुण धवन को उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस के लिए टारगेट करने को कहा जा रहा है। यहां क्लिक करके देखें वायरल रेडिट पोस्ट

कब रिलीज होगी वरुण धवन की बॉर्डर 2?

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, सनी देओल, अहान शेट्टी, मोना सिंह, सोनम बाजवा और संजीव चोपड़ा जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म का रन टाइम 3 घंटे से ज्यादा होगा।

