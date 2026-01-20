बॉर्डर 2 में क्यों नहीं हैं सनी देओल के साथ तब्बू? प्रोड्यूसर निधि ने बताई इसकी वजह

संक्षेप: निधि दत्ता, बॉर्डर 2 की प्रोड्यूसर हैं। काफी समय से लोगों के मन में सवाल था कि फिल्म में तब्बू क्यों नहीं हैं। अब निधि ने इसके पीछे की वजह बताई है।

बॉर्डर 2 आने वाली है और अब फिल्म की रिलीज से पहले लोगों के मन में मूवी को लेकर कई सवाल हैं। बॉर्डर के पहले पार्ट में सनी देओल की पत्नी का किरदार तब्बू ने निभाया था। लेकिन दूसरे पार्ट में तब्बू नहीं हैं तो अब फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने इसके पीछे की वजह बताई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों नहीं हैं फिल्म में तब्बू निधि ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ‘सनी देओल, कुलदीप सिंह चंदपुरी का किरदार नहीं निभा रहे हैं फिल्म में। उनका यह किरदार अलग है पहली फिल्म से इसलिए उनकी पत्नी भी अब अलग होंगी।’

निधि ने बताया कि बॉर्डर 2, पहले पार्ट से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि कुछ एक्टर्स ही फिल्म में नजर आएंगे।

यह फिल्म जिम्मेदारी है उनके लिए उन्होंने यह भी बताया कि दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर उन्हें यह फिल्म बनाने का काम सौंपा था। वह बोलीं, ये है एक जिम्मेदारी है, आइडिया नहीं। हमारे दिवंगत डिफेंस स्टाफ के चीफ जरनल बिपिन रावत ने मुझे और मेरे पिता को दिल्ली बुलाया था मिलने के लिए। उस समय उन्होंने हमें 22 ऐसे हीरो की स्टोरीज दी थी, उसमें से 3 और 4 की स्टोरी इस फिल्म में है। उन्होंने कहा था कि ये स्टोरी उन शहीदों की है जो लोगों को पता चलनी चाहिए। उन्होंने यह जिम्मेदारी मुझे और मेरे पिता को दी थी। इसके बाद हमने उन्हें हेलिकॉप्टर क्रैश में खो दिया था तो यह सिर्फ मेरा या मेरे पिता को नहीं बल्कि बिपिन रावत जी का भी सपना है।