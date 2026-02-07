Hindustan Hindi News
बॉर्डर 2-मर्दानी 3 के सामने वध 2 और भाभी जी घर पर है का बुरा हाल, जानें फिल्मों का कलेक्शन

संक्षेप:

थिएटर्स पर अब 4 फिल्में लगी हुई हैं और वो हैं बॉर्डर 2, मर्दानी 3, वध 2 और भाभी जी घर पर हैं। जानें इन फिल्मों ने टोटल कितने करोड़ कमा लिए हैं।

Feb 07, 2026 12:22 am IST
बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 थिएटर्स पर लगी हुई थीं कि अब शुक्रवार से 2 और फिल्मों ने थिएटर्स में दस्तक दी है और वो हैं वध और भाभी जी घर पर हैं। वध को क्रिटिक्स से रिव्यू तो अच्छा मिल रहा है। खैर बॉर्डर 2 ने शुक्रवार को जहां 2.85 करोड़ कमाए हैं। वहीं मर्दानी 3 ने 1.75 करोड़।

बॉर्डर 2 का कलेक्शन

बॉर्डर 2 की कमाई वैसे गिरती ही जा रही है बॉक्स ऑफिस पर। सैक्निक की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते के सोमवार से फिल्म 5 करोड़, मंगलवार को भी 5 करोड़, बुधवार को 4 करोड़, गुरुवार को 3 करोड़ और अब शुक्रवार को 2.85 करोड़ कमाए यानी 3 करोड़ भी नहीं कमा पाई। फिल्म ने टोटल 297.25 करोड़ कमा लिए हैं।

मर्दानी 3 का कलेक्शन

वहीं मर्दानी 3 ने पहले हफ्ते 26.3 करोड़ के बाद शुक्रवार को 1.75 करोड़ कमाए और अब मूवी ने टोटल 28.05 करोड़ कमा लिए हैं।

वध 2 और भाभी जी घर पर हैं का क्या है हाल

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की फिल्म वध 2 ने वहीं शुक्रवार को 0.50 करोड़ कमाए हैं। पहले दिन फिल्म 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई है।

वहीं भाभी जी घर पर हैं फिल्म ने पहले दिन 0.25 करोड़ कमा लिए हैं। तो देखा जाए तो चारों मूवीज में बॉर्डर 2 ने सबसे ज्यादा कमाई की है।

वीकेंड पर बढ़ सकती है कमाई

अब वीकेंड पर देखते हैं कि इन चारों मूवीज का क्या हाल होता है। बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 की कमाई में उछाल आएगा या नहीं। वहीं वध 2 और भाभी जी घर पर हैं को भी हो सकता है वीकेंड का फायदा हो सकता है।

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी लीड रोल में हैं। वहीं मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी, जानकी बोड़ीवाला और मल्लिका प्रसाद अहम किरदार में हैं।

