Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Mardaani 3 Box Office Collection Live Updates Sunny Deol And Rani Mukerji Movie All Updates
Border 2 And Mardaani 3 Live Updates: सनी देओल और रानी की मूवी का जानें पूरा हाल

Border 2 And Mardaani 3 Live Updates: सनी देओल और रानी की मूवी का जानें पूरा हाल

संक्षेप:

Border 2 Updates: बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर अपना-अपना कमाल दिखा रही है। दोनों फिल्मों के बॉक्स ऑफिस के अभी तक के सभी अपडेट्स हम आपको बताते हैं।

Jan 31, 2026 11:42 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 Live Updates: बॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में बॉर्डर 2 और मर्दानी 3 थिएटर्स पर लगी हुई हैं। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की बॉर्डर 2, 23 जनवरी को रिलीज हुई थी। वहीं मर्दानी इसी शुक्रवार को रिलीज हुई है। बॉर्डर 2 ने अब तक 235 करोड़ कमा लिए हैं। वहीं मर्दानी ने पहले दिन 4 करोड़ कमाए। अब आपको बताते हैं दोनों फिल्मों से जुड़े अपडेट्स।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

11.30 AM- Mardaani 3 Updates: खबर लिखे जाने तक फिल्म ने अब तक 4.22 करोड़ कमा लिए हैं।

11.00 AM - Mardaani 3 Updates: रानी मुखर्जी की फिल्म ने इस समय तक शनिवार को यानी दूसरे दिन के 11 बजे सुबह तक 0.22 करोड़ कमाए।

10.30 AM- Border 2 Updates: बॉर्डर 2 ने शुक्रवार को 10.75 करोड़ कमाए हैं।

10.00 AM- Mardaani 3 Updates: शाहरुख खान ने रानी मुखर्जी के लिए स्पेशल मैसेज किया कि उन्हें पता है कि वह फिल्म में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रही होंगी।

9.30 AM- Mardaani 3 Updates: सोशल मीडिया पर मर्दानी 3 को अच्छा ही रिस्पॉन्स मिल रहा है। रानी की परफॉर्मेंस को सब काफी पसंद कर रहे हैं।

9.00 AM- Border 2 Updates: फिल्म के डायरेक्टर अनुराग ने सनी देओल के लिए स्पेशल मैसेज लिखा। उन्होंने लिखा कि ढ़ाई किलो का हाथ और 5 किलो का दिल। दहाड़ काफी लिजेंड्री है। इसके साथ ही उनकी हंसी जो सेट पर सबको खुश कर देती थी। आपके साथ काम करते मजा आया। वहीं सनी ने इस पर कमेंट किया, मुझे एक्सपोज करने के लिए शुक्रिया।

8.30 AM- Border 2 Updates: रिपोर्ट्स के मुताबिक रानी ने मर्दानी 3 के लिए 7 करोड़ फीस ली है। वहीं मल्लिका प्रसाद जो विलेन हैं उन्होंने 50 लाख रुपये लिए हैं।

8.00 AM- Border 2 Updates: अहान शेट्टी का कहना है कि वह चाहते हैं कि उनकी भांजी यानी केएल राहुल और अथिया की बेटी, उनकी फिल्म बॉर्डर 2 देखें।

बॉर्डर 2 की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में सनी, वरुण, दिलजीत और अहान के अलावा मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह हैं। फिल्म 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। पहली फिल्म से सिर्फ सनी देओल ही सीक्वल में हैं। वहीं अक्षय खन्ना और सुनील शेट्टी की भी फिल्म में झलक दिखती है।

वहीं मर्दानी 3 की बात करें तो यह उनकी फिल्म मर्दानी का तीसरा पार्ट है। फिल्म का पहला पार्ट साल 2014 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म ने 59.30 वर्ल्डवाइड कमाई की थी। वहीं दूसरा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था। इस फिल्म ने 67 करोड़ कमाए थे वर्ल्डवाइड।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Border 2 mardaani 3

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।