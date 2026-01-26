Hindustan Hindi News
वरुण धवन को ट्रोल करने वालों को बॉर्डर 2 मेकर्स का जवाब- पहले गलत बोला, अब वही...

संक्षेप:

वरुण धवन को बॉर्डर 2 के गाने और ट्रेलर के दौरान काफी ट्रोल किया गया वो भी उनकी स्माइल को लेकर। अब फिल्म के मेकर्स ने उन ट्रोल्स को अपना जवाब दिया है।

Jan 26, 2026 10:26 am IST
बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है। हालांकि जब फिल्म का पहला गाना और ट्रेलर रिलीज हुआ था तब वरुण धवन की स्माइल को लेकर उन्हें काफी ट्रोल किया गया था। हालांकि फिल्म के रिलीज होने के बाद वरुण के काम की तारीफ होने लगी। अब फिल्म के मेकर्स ने वरुण को ट्रोल करने वालों को जवाब दिया है।

वरुण अब रिलैक्स और खुश हैं

न्यूज 18 से बात करते हुए भूषण कुमार ने कहा, ‘कई ऐसे मीम वायरल हो रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है सॉरी बोल। वरुण अब रिलैक्स है और सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। वह खुश हैं। जो लोग वरुण के लिए खराब बातें बोल रहे थे, वही अब उनके काम की तारीफ कर रहे हैं।’

डायरेक्टर बोले ट्रोलिंग पर्सनल थी

डायरेक्टर अनुराग सिंह ने भी नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को कहा, ‘जब तक आपने फिल्में देखी नहीं, आप किसी को जज नहीं कर सकते। जो वरुण के साथ हुआ वो पर्सनल था। काफी नेगेटिविटी थी, शायद नेगेटिविटी ही बिकती है। लोगों ने कहा देखो उनकी स्माइल। वह बॉर्डर को खराब करने वाले हैं अपनी स्माइल थे। ये काफी टॉक्सिक है।’

इससे एक्टर्स की मेंटल हेल्थ पर पड़ता असर

उन्होंने कहा था कि इससे वरुण पर क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा, इसकी उन्हें चिंता थी। वह बोले, अगर आपकी मंशा किसी को मेंटली नुकसान पहुंचाने की है तो ये गलत है। आप जो बोलते हैं, इससे उन्हें फर्क पड़ता है, उनकी पर्सनैलिटी पर। वे डिप्रेशन में चले जाते हैं और बुरा लगता है उन्हें। उनके पास पूरा इकोसिस्टम होता है। हमें नहीं पता इससे उनपर या उनके परिवार पर क्या असर पड़ेगा।

वैसे बता दें कि जब वरुण को अपनी ट्रोलिंग के बारे में पता चला था तो उन्होंने कहा था कि वह अपने काम से सबको जवाब देंगे। उनकी फिल्म ही उनकी तरफ से अपना जवाब देगी।

अब जिस तरह से उनकी तारीफ हो रही है तो वरुण की बात सच ही साबित हुई और उनके काम ने ही सबको जवाब दे दिया है।

