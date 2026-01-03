BSF के जवानों ने रीक्रिएट किया 'बॉर्डर' का वो सीन, जिसे देख दहल उठा था दर्शकों का दिल, वीडियो वायरल

संक्षेप: हाल ही में 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म के बाकी कलाकारों को देख लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। ऐसे में कल 'बॉर्डर 2' का गाना' घर कब आओगे' रिलीज हुआ। गाने के लॉन्च इवेंट पर BSF के जवानों ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का ध्यान खींचा।

बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों के बीच लंबे वक्त से वक्त जबरदस्त बज बना हुआ है। सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के रिलीज का उनके चाहने वालों ने सालों इंतजार किया। जेपी दत्ता की 'बॉर्डर 2' में कुछ पुराने कलाकार फिर से नजर आएंगे तो कई नई स्टार्स की एंट्री हुई है। इस वॉर-ड्रामा फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी जैसे सितारे एक साथ नजर आने वाले हैं। हाल ही में 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें सनी देओल के साथ फिल्म के बाकी कलाकारों को देख लोगों की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई। ऐसे में कल 'बॉर्डर 2' का गाना' घर कब आओगे' रिलीज हुआ। गाने के लॉन्च इवेंट पर BSF के जवानों ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी का ध्यान खींचा। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

BSF के जवानों ने रीक्रिएट किया 'बॉर्डर' का फेमस सीन 'बॉर्डर 2' का गाना' घर कब आओगे' के रिलीज पर BSF के जवानों की मौजूदगी ने इस इवेंट में चार चांद लगा दिया। इस दौरान फिल्म की पूरी कास्ट वहां पर मौजूद थी। वरुण धवन, सनी देओल और बाकी स्टार्स ने बीएसएफ के जवानों संग डांस किया। वहीं, BSF के जवानों ने अपनी परफॉर्मेंस से हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल, BSF के जवानों ने 'बॉर्डर' के उस सीन को रीक्रिएट किया, जिसमें एक जवान को घर जाने की छुट्टी मिलती है और वो बाकी बॉर्डर पर मौजूद बाकी साथियों से जाने से पहले सुनाता है कि वो घर जा रहा है। इस पर सनी देओल को काफी गुस्सा आता है और वो उसे बाकी जवानों के सामने जमकर सुनाते हैं। इस सीन को BSF के जवानों ने बहुत ही खूबसूरती से निभाया। इस दौरान का वीडियो फैंस काफी पसंद कर रहे हैं।

इन स्टार्स पर फिल्माया गया 'घर कब आओगे' गाना 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' को सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ पर फिल्माया गया है। गाना सुनकर ही लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हालांकि, ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया है। बता दें कि कहीं न कहीं गाने में 4 सिंगर होने की वजह से थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। हो सकता है वीडियो आने के बाद गाने की खूबसूरती बढ़ जाए।