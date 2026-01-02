Border 2 Ghar Kab Aaoge Song: फाइनली रिलीज हुआ ‘संदेशे आते हैं’ गाना, सुनकर फैंस हुए इमोशनल
'बॉर्डर 2' वॉर ड्रामा फिल्म में सनी देओल के साथ कई नए कलाकारों की एंट्री हुई है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो गया है।
Border 2 Film New Ghar Kab Aaoge Song: सालों के इंतजार के बाद जेपी दत्ता अपनी आईकॉनिक फिल्म 'बॉर्डर' का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों ने सालों इंतजार किया। 'बॉर्डर 2' वॉर ड्रामा फिल्म में सनी देओल के साथ कई नए कलाकारों की एंट्री हुई है। ऐसे में अब फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है 'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हो गया है।
'घर कब आओगे' को फिर से सोनू निगम ने दी अपनी आवाज
'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' आज जैसलमेर में भव्य तरीके से रिलीज किया गया। 28 साल बाद सोनू निगम ने एक बार फिर से 'घर कब आओगे' गाना गाया, जिसने सालों दर्शकों के दिलों में राज किया। सोनू निगम के साथ इस बार 'घर कब आओगे' गाने में उनका साथ दिलीज दोसांझ, अरिजीत सिंह और विशाल मिश्रा ने दिया है। वहीं, अनु मलिक ने ओरिजनल गाने का म्यूजिक दिया था। बता दें कि इस गाने को जावेद अख्तर ने लिखा था। इस बार गाने को मिथुन ने तैयार किया है और गाने के बोल मनोज मुंतशिर ने लिखे हैं।
इन स्टार्स पर फिल्माया गया गाना
'बॉर्डर 2' का गाना 'घर कब आओगे' को सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ पर फिल्माए इस गाने का अभी सिर्फ ऑडियो आया है। गाना सुनकर ही लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हालांकि, ये गाना रिलीज होते ही वायरल हो गया है। बता दें कि कहीं न कहीं गाने में 4 सिंगर होने की वजह से थोड़ा बिखरा हुआ सा लगता है। हो सकता है वीडियो आने के बाद गाने की खूबसूरती बढ़ जाए।
इस दिन रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'
बता दें कि 'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है। इसमें मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा, सनी देओल, वरुण धवन और अन्या सिंह भी फिल्म का हिस्सा हैं। यह फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में धमाका करने आ रही है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।