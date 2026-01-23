Border 2 First Review : सनी देओल की दहाड़ और वरुण की सरप्राइज परफॉर्मेंस जीतेगी दिल

संक्षेप: बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो गई है जिसकी रिलीज का सबको काफी समय से इंतजार था। अब फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है तो जानें इसे कैसा रिस्पॉन्स मिला है।

बॉर्डर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब सब बस देखना चाहते हैं कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। खैर अभी फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है। ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर अपना रिव्यू दिया है।

कैसा है बॉर्डर 2 रिव्यू तरण ने फिल्म को 4.5 स्टार्स देते हुए लिखा कि बॉर्डर 2 आपका दिल जीत लेगी और फिल्म को देखकर आपको गर्व होगा। यह फिल्म देश और हमारे जवानों को सैल्यूट करती है।

तरण ने डायरेक्टर की तारीफ कर लिखा, ‘फिल्म अच्छी है, लेकिन डायरेक्टर ने जो बैलेंस बनाया फिल्म में वो काफी शानदार है। वॉर सीक्वेंस काफी शानदार हैं। एक्शन सीन स्टोरी और किरदार के इमोशन से बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं।’

फिल्म के डायलॉग और म्यूजिक को लेकर उन्होंने लिखा कि डायलॉग फिल्म के मेजर हाई पॉइंट हैं- शार्प, हार्ड हिटिंग और देशभक्ति से भरे। कुछ पंचलाइन तो आपका दिल जीत लेगी और आप सीटी या ताली बजाने पर मजबूर हो जाओगे। म्यूजिक भी काफी अच्छा है खासकर पहले पार्ट के घर कब आओगे और जाते हुए लम्हों को जो रीक्रिएट किया है वो आपको मूवी से इमोशनली कनेक्ट कर देगा।

सबकी परफॉर्मेंस पर बोले तरण ने आगे सबकी परफॉर्मेंस को लेकर भी अपना रिव्यू दिया। उन्होंने लिखा, ‘सनी देओल जब दहाड़ते हैं तो उसकी गूंज पूरे थिएटर में गूंजती है। उनकी पावर पैक लाइन्स आपको पहले के सनी देओल की याद दिला देगी। वरुण धवन एक बड़े सरप्राइज के साथ आए हैं। वह अपने रोल से आग लगा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइट मोमेंट्स ज्यादा अच्छे हैं। अहान शेट्टी काफी कॉन्फिडेंट दिखे और उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ दिख रही है।’