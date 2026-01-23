Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 First Review Out Sunny Deol Varun Dhawan Ahaan Shetty Movie Get Good Response
Border 2 First Review : सनी देओल की दहाड़ और वरुण की सरप्राइज परफॉर्मेंस जीतेगी दिल

Border 2 First Review : सनी देओल की दहाड़ और वरुण की सरप्राइज परफॉर्मेंस जीतेगी दिल

संक्षेप:

बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो गई है जिसकी रिलीज का सबको काफी समय से इंतजार था। अब फिल्म का पहला रिव्यू सामने आ गया है तो जानें इसे कैसा रिस्पॉन्स मिला है।

Jan 23, 2026 08:30 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 शुक्रवार को रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर काफी समय से बज है और अब सब बस देखना चाहते हैं कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करती है। खैर अभी फिल्म का पहला रिव्यू आ गया है। ट्रेड एक्सपर्ट और एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर अपना रिव्यू दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कैसा है बॉर्डर 2 रिव्यू

तरण ने फिल्म को 4.5 स्टार्स देते हुए लिखा कि बॉर्डर 2 आपका दिल जीत लेगी और फिल्म को देखकर आपको गर्व होगा। यह फिल्म देश और हमारे जवानों को सैल्यूट करती है।

तरण ने डायरेक्टर की तारीफ कर लिखा, ‘फिल्म अच्छी है, लेकिन डायरेक्टर ने जो बैलेंस बनाया फिल्म में वो काफी शानदार है। वॉर सीक्वेंस काफी शानदार हैं। एक्शन सीन स्टोरी और किरदार के इमोशन से बिल्कुल कनेक्ट कर रहे हैं।’

फिल्म के डायलॉग और म्यूजिक को लेकर उन्होंने लिखा कि डायलॉग फिल्म के मेजर हाई पॉइंट हैं- शार्प, हार्ड हिटिंग और देशभक्ति से भरे। कुछ पंचलाइन तो आपका दिल जीत लेगी और आप सीटी या ताली बजाने पर मजबूर हो जाओगे। म्यूजिक भी काफी अच्छा है खासकर पहले पार्ट के घर कब आओगे और जाते हुए लम्हों को जो रीक्रिएट किया है वो आपको मूवी से इमोशनली कनेक्ट कर देगा।

सबकी परफॉर्मेंस पर बोले

तरण ने आगे सबकी परफॉर्मेंस को लेकर भी अपना रिव्यू दिया। उन्होंने लिखा, ‘सनी देओल जब दहाड़ते हैं तो उसकी गूंज पूरे थिएटर में गूंजती है। उनकी पावर पैक लाइन्स आपको पहले के सनी देओल की याद दिला देगी। वरुण धवन एक बड़े सरप्राइज के साथ आए हैं। वह अपने रोल से आग लगा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी कॉमिक टाइमिंग और लाइट मोमेंट्स ज्यादा अच्छे हैं। अहान शेट्टी काफी कॉन्फिडेंट दिखे और उनकी परफॉर्मेंस में ग्रोथ दिख रही है।’

ये भी पढ़ें:सनी देओल की बॉर्डर 2 पहले दिन दिखा पाएगी कमाल? ये हैं एडवांस बुकिंग के आंकड़े

बॉर्डर 2 की बात करें तो यह 1998 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। वहीं भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, निधि दत्ता और जेपी दत्ता ने इसे प्रोड्यूस किया है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
Border 2 Sunny Deol Varun Dhawan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।