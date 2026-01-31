Hindustan Hindi News
कैसा रहा मर्दानी 3 और बॉर्डर 2 का शनिवार? बॉक्स ऑफिस पर कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Border 2 vs Mardaani 3 Box Office: बॉर्डर 2 का आज यानी 31 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर 9वां दिन था। वहीं, मर्दानी 3 का दूसरा दिन। मर्दानी 3 के मुकाबले बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई की है। 

Jan 31, 2026 10:49 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सिनेमाघरों में इस वक्त दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं। बॉर्डर 2 को रिलीज हुए आज 9 दिन हो गए हैं। वहीं, मर्दानी 3 को रिलीज हुए आज दूसरा दिन है। आज यानी 31 जनवरी को बॉर्डर 2 ने मर्दानी 3 से ज्यादा कमाई की है। बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते 224.25 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, 9 दिन का कलेक्शन मिलाकर बॉर्डर का भारत में टोटल कलेक्शन 252.68 करोड़ की कमाई कर ली है।

बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल?

sacnilk.com के मुताबिक, 9वें दिन रात 10 बजे तक बॉर्डर 2 ने भारत में 17.68 करोड़ (अर्ली) की कमाई की है। 8वें दिन के मुकाबले, फिल्म ने 9वें दिन ज्यादा कमाई की है। 8वें दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 10.75 करोड़ की कमाई की थी।

मर्दानी 3 का बॉक्स ऑफिस पर आज कैसा रहा हाल

मर्दानी 3 की बात करें तो फिल्म ने आज यानी शनिवार को रात 10 बजे तक 5.95 करोड़ (अर्ली रिपोर्ट) की कमाई की। फिल्म का दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 9.95 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ की कमाई की थी।

बॉर्डर 2 शोज की ऑक्यूपेंसी

9वें दिन के शोज ऑक्यूपेंसी की बात करें तो शनिवार को सुबह के शो की ऑक्यूपेंसी 11.05 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 28.11 पर्सेट रही, शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 32.96 पर्सेंट रही। नाइट शोज का डेटा अभी आया नहीं है।

मर्दानी 3 के शोज की ऑक्यूपेंसी?

रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 की बात करें तो आज सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 10.64 पर्सेंट रही। दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 24.56 पर्सेंट रही। शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 31.88 पर्सेंट रही।

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

