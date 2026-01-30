Border 2 LIVE: बॉर्डर-2 की अग्निपरीक्षा, रानी मुखर्जी की मर्दानी-3 से टक्कर, जानें 8वें दिन का हाल
Border 2 Day 8 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। आज (30 जनवरी) इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी 3’ के साथ क्लैश होने वाला है।
Border 2 Live Updates: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। 7 दिनों में इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। वहीं आज इस फिल्म का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है। आज (दूसरे शुक्रवार) की कमाई ही यह तय करेगी कि फिल्म 300 करोड़ के क्लब में कितनी जल्दी शामिल होगी। आइए आपको बताते हैं।
LIVE Updates
Border Day 8 Box Office Collection: फिल्म की आठवें दिन की कमाई
|टाइम
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|8:15 AM
|0.07 करोड़ रुपये
|9:00 AM
|0.16 करोड़ रुपये
8:00 AM - Border 2 Collection: ‘बॉर्डर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन
Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बॉर्डर 2’ ने सात दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्डवाइड बॉक्स पर फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।
7:45 AM - Border 2 Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने अब तक कितनी कमाई की है?
|डे
|बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
|डे1 (शुक्रवार)
|30 करोड़ रुपये
|डे2 (शनिवार)
|36.5 करोड़ रुपये
|डे3 (रविवार)
|54.5 करोड़ रुपये
|डे4 (सोमवार)
|59 करोड़ रुपये
|डे5 (मंगलवार)
|20 करोड़ रुपये
|डे6 (बुधवार)
|13 करोड़ रुपये
|डे7 (गुरुवार)
|11,25 करोड़ रुपये
|कुल कलेक्शन
|224.25 करोड़ रुपये
7:30 AM - Border 2 LIVE Updates: सुनील शेट्टी ने नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’
सुनील शेट्टी ने अभी तक अपने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मन्नत मांगी है। वह ये फिल्म तभी देखेंगे जब ये फिल्म वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो? पढ़िए उन्होंने क्या कहा।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।