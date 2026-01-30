Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 8 Box Office Collection Live Updates Sunny Deol Varun Dhawan Film clash with Rani mukerji Mardaani 3
Border 2 LIVE: बॉर्डर-2 की अग्निपरीक्षा, रानी मुखर्जी की मर्दानी-3 से टक्कर, जानें 8वें दिन का हाल

Border 2 LIVE: बॉर्डर-2 की अग्निपरीक्षा, रानी मुखर्जी की मर्दानी-3 से टक्कर, जानें 8वें दिन का हाल

संक्षेप:

Border 2 Day 8 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। आज (30 जनवरी) इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर ‘मर्दानी 3’ के साथ क्लैश होने वाला है।

Jan 30, 2026 09:06 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 Live Updates: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की है। 7 दिनों में इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया है। वहीं आज इस फिल्म का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ है। आज (दूसरे शुक्रवार) की कमाई ही यह तय करेगी कि फिल्म 300 करोड़ के क्लब में कितनी जल्दी शामिल होगी। आइए आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

LIVE Updates

Border Day 8 Box Office Collection: फिल्म की आठवें दिन की कमाई

टाइमबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
8:15 AM0.07 करोड़ रुपये
9:00 AM0.16 करोड़ रुपये

8:00 AM - Border 2 Collection: ‘बॉर्डर 2’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘बॉर्डर 2’ ने सात दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। वहीं बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्डवाइड बॉक्स पर फिल्म ने 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है।

ये भी पढ़ें:सनी देओल की बॉर्डर 2 लोगों को नहीं आ रही पसंद? 7वें दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

7:45 AM - Border 2 Collection: ‘बॉर्डर 2’ ने अब तक कितनी कमाई की है?

डेबॉक्स ऑफिस कलेक्शन
डे1 (शुक्रवार)30 करोड़ रुपये
डे2 (शनिवार)36.5 करोड़ रुपये
डे3 (रविवार)54.5 करोड़ रुपये
डे4 (सोमवार)59 करोड़ रुपये
डे5 (मंगलवार)20 करोड़ रुपये
डे6 (बुधवार)13 करोड़ रुपये
डे7 (गुरुवार)11,25 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन224.25 करोड़ रुपये

7:30 AM - Border 2 LIVE Updates: सुनील शेट्टी ने नहीं देखी ‘बॉर्डर 2’

सुनील शेट्टी ने अभी तक अपने बेटे अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ नहीं देखी है। उन्होंने हाल ही में दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने मन्नत मांगी है। वह ये फिल्म तभी देखेंगे जब ये फिल्म वर्ल्डवाइड 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी। ऐसे में इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि अगर फिल्म 500 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो? पढ़िए उन्होंने क्या कहा।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 Box Office Sunny Deol

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।