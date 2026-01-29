Border 2 Collection: सनी देओल की बॉर्डर 2 लोगों को नहीं आ रही पसंद? 7वें दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

संक्षेप: Border 2 Box Office: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाने में पास नहीं हो पाई है। फिल्म की कमाई लगातार गिरती जा रही है। 7 दिन में वरुण धवन और सनी देओल की फिल्म सिर्फ 222.17 करोड़ की ही कमाई कर पाई है।

सनी देओल और वरुण धवन की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म की रिलीज से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई करेगी क्योंकि ये फिल्म जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है। हालांकि, हर बीतते दिन के साथ फिल्म की कमाई में गिरावट आ रही है। अगर इसी धीमी रफ्तार से फिल्म की कमाई होगी तो फिल्म आनेवाले कुछ दिनों में ही सिंगल डिजिट कमाई करेगी। पहले सात दिन में फिल्म 223.08 करोड़ ही कमा पाई है।

7 दिन में कितनी हुई बॉर्डर 2 की कमाई? sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी 7वें दिन (29 जनवरी) रात 10 बजे तक फिल्म ने 10.08 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। फिल्म की कमाई लगातार गिरती जा रही है। छठे दिन फिल्म ने 13 करोड़ कमाए थे। अबतक फिल्म ने भारत में 223.08 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।

बॉर्डर 2 नहीं आ रही लोगों को पसंद? माना जा रहा था की बॉर्डर 2 पहले हफ्ते कमाल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सनी देओल की बॉर्डर 2 गदर 2 के पहले हफ्ते के कलेक्शन को बीट नहीं कर पाई है। गदर 2 ने पहले हफ्ते यानी पहले 7 दिन में 284.63 करोड़ की कमाई कर ली थी। बॉर्डर 2 एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इस वजह से भी लोगों को फिल्म से बहुत उम्मीद थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस आंकड़े दिखा रहे हैं कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है।

बॉर्डर 2 के पहले सात दिन की कमाई

बॉर्डर 2 फिल्म की कमाई पहला दिन 30 करोड़ दूसरा दिन 36.5 करोड़ तीसरा दिन 54.5 करोड़ चौथा दिन 59 करोड़ पांचवा दिन 20 करोड़ छठा दिन 13 करोड़ सातवां दिन 10.08 करोड़

बॉर्डर 2 के 7वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी सनी देओल और अहान शेट्टी की बॉर्डर 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में 6.67 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर के शोज में 14.23 पर्सेंट और शाम के शोज में 17.05 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। रात के शोज का डेटा अभी सामने नहीं आया है। वीकडेज में तो फिल्म की कमाई गिरती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा?