Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 7 Box Office Collection Sunny Deol Varun Dhawan Film Total Indian Collection
Border 2 Collection: सनी देओल की बॉर्डर 2 लोगों को नहीं आ रही पसंद? 7वें दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

Border 2 Collection: सनी देओल की बॉर्डर 2 लोगों को नहीं आ रही पसंद? 7वें दिन कमाए सिर्फ इतने करोड़

संक्षेप:

Border 2 Box Office: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल दिखा पाने में पास नहीं हो पाई है। फिल्म की कमाई लगातार गिरती जा रही है। 7 दिन में वरुण धवन और सनी देओल की फिल्म सिर्फ 222.17 करोड़ की ही कमाई कर पाई है। 

Jan 29, 2026 10:29 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनी देओल और वरुण धवन की बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर अपना कमाल नहीं दिखा पा रही है। फिल्म की रिलीज से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि फिल्म बहुत अच्छी कमाई करेगी क्योंकि ये फिल्म जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है। हालांकि, हर बीतते दिन के साथ फिल्म की कमाई में गिरावट आ रही है। अगर इसी धीमी रफ्तार से फिल्म की कमाई होगी तो फिल्म आनेवाले कुछ दिनों में ही सिंगल डिजिट कमाई करेगी। पहले सात दिन में फिल्म 223.08 करोड़ ही कमा पाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

7 दिन में कितनी हुई बॉर्डर 2 की कमाई?

sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, आज यानी 7वें दिन (29 जनवरी) रात 10 बजे तक फिल्म ने 10.08 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है। फिल्म की कमाई लगातार गिरती जा रही है। छठे दिन फिल्म ने 13 करोड़ कमाए थे। अबतक फिल्म ने भारत में 223.08 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई की है।

बॉर्डर 2 नहीं आ रही लोगों को पसंद?

माना जा रहा था की बॉर्डर 2 पहले हफ्ते कमाल कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सनी देओल की बॉर्डर 2 गदर 2 के पहले हफ्ते के कलेक्शन को बीट नहीं कर पाई है। गदर 2 ने पहले हफ्ते यानी पहले 7 दिन में 284.63 करोड़ की कमाई कर ली थी। बॉर्डर 2 एक मल्टी स्टारर फिल्म है। इस वजह से भी लोगों को फिल्म से बहुत उम्मीद थी। हालांकि, बॉक्स ऑफिस आंकड़े दिखा रहे हैं कि फिल्म लोगों को पसंद नहीं आ रही है।

बॉर्डर 2 के पहले सात दिन की कमाई

बॉर्डर 2फिल्म की कमाई
पहला दिन30 करोड़
दूसरा दिन36.5 करोड़
तीसरा दिन54.5 करोड़
चौथा दिन59 करोड़
पांचवा दिन20 करोड़
छठा दिन13 करोड़
सातवां दिन10.08 करोड़

बॉर्डर 2 के 7वें दिन के शोज की ऑक्यूपेंसी

सनी देओल और अहान शेट्टी की बॉर्डर 2 के आज के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो सुबह के शोज में 6.67 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर के शोज में 14.23 पर्सेंट और शाम के शोज में 17.05 पर्सेंट ऑक्यूपेंसी रही। रात के शोज का डेटा अभी सामने नहीं आया है। वीकडेज में तो फिल्म की कमाई गिरती जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीकेंड पर फिल्म की कमाई में उछाल आएगा?

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।