Border 2 Day 7: आ गए सातवें दिन के कलेक्शन के शुरुआती आंकड़े, पढ़ें ‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

संक्षेप: Border 2 Box Office Report: ‘बॉर्डर 2’ ने छह दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। अब सबकी नजर सातवें दिन के कलेक्शन पर है।

Border 2 Box Office Collection Day 6: सनी देओल और वरुण धवन की वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए आज एक हफ्ता पूरा हो गया है। फिल्म की कमाई की रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन अभी भी फिल्म अच्छी खासी कमाई कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि सातवें दिन इस फिल्म का इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कैसा हाल रहेगा।

बुधवार तक ‘बॉर्डर 2’ ने कितनी कमाई की है? फिल्म ने पहले दिन 30 करोड़ के साथ ओपनिंग की और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को पीछे छोड़ दिया। शनिवार को फिल्म ने 36.5 करोड़ बटोरे, जबकि रविवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए फिल्म ने 54.5 करोड़ का भारी-भरकम कलेक्शन किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति के इस जज्बे ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी और फिल्म ने अपने करियर का बेस्ट 59 करोड़ का बिजनेस किया। छुट्टियों के बाद कमाई में सामान्य गिरावट देखी गई। फिल्म ने पांचवें दिन 20 करोड़ और छठे दिन 13 करोड़ कमाए। आइए अब आपको सातवें दिन का लाइव अपडेट देते हैं।

डे कलेक्शन डे1 (शुक्रवार) 30 करोड़ रुपये डे2 (शनिवार) 36.5 करोड़ रुपये डे3 (रविवार) 54.5 करोड़ रुपये डे4 (सोमवार) 59 करोड़ रुपये डे5 (मंगलवार) 20 करोड़ रुपये डे6 (बुधवार) 13 करोड़ रुपये कुल कलेक्शन 213 करोड़ रुपये

LIVE Update: सातवें दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन Sacnilk के मुताबिक, ‘बॉर्डर 2’ ने सातवें दिन

सुबह 8 बजे तक - 0.04 करोड़ रुपये

सुबह 9 बजे तक - 0.11 करोड़ रुपये की कमाई की है।

अपना बजट निकाल पाई ‘बॉर्डर 2’? रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बाॅर्डर 2’ को 275 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है और अभी तक ‘बॉर्डर 2’ ने 213 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। मतलब फिल्म ने छह दिनों में ही 70% बजट रिकवर कर लिया है।