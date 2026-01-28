Border 2 Day 6 Box Office Collection: बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा दूसरा दिन? छह दिन में कमाए इतने करोड़

संक्षेप: Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 की कमाई की रफ्तार में कमी आई है। डे 6 पर फिल्म ने सिर्फ 13 करोड़ की कमाई की है। वरुण धवन और सनी देओल की फिल्म में 5वें दिन कमाई के मामले में भारी गिरावट देखने को मिली थी।

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज की शुरुआत के पहले 4 दिन फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन 5वें दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। आज छठे दिन भी फिल्म की कमाई में कमी आई है। फिल्म ने छठे दिन 13 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने छह दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है।

बॉर्डर 2 का छठे दिन कैसा रहा हाल? sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 10 बजे तक सनी देओल की फिल्म ने छह दिन में 213 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है। फिल्म के लिए सोमवार यानी चौथा दिन सबसे अच्छा रहा था। उस दिन फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद से फिल्म की कमाई में कमी आ रही है।

छठे दिन बॉर्डर 2 के किस शो में कितनी रही ऑक्यूपेंसी बॉर्डर 2 के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो छठे दिन सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 7.52 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 17.27 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 19.28 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी तक सामने नहीं आया है।

सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉर्डर 2 सनी देओल की अभी तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 है। गदर 2 का टोटल नेट केलक्शन 525.7 करोड़ था। बॉर्डर 2 213 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर सनी देओल की फिल्म जाट है। फिल्म का कलेक्शन 88.72 करोड़ था।

सनी देओल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

फिल्मों के नाम कमाई गदर 2 525.7 करोड़ बॉर्डर 2 213 करोड़ (छह दिन का कलेक्शन) जाट 88.72 करोड़ गदर: एक प्रेम कथा 76.65 करोड़ यमला पागल दीवाना 55.12 करोड़