Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 6 Box Office Collection Sunny Deol Varun Dhawan Film Indian BO Total Net collection
Border 2 Day 6 Box Office Collection: बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा दूसरा दिन? छह दिन में कमाए इतने करोड़

Border 2 Day 6 Box Office Collection: बॉर्डर 2 का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा दूसरा दिन? छह दिन में कमाए इतने करोड़

संक्षेप:

Border 2 Box Office Collection: बॉर्डर 2 की कमाई की रफ्तार में कमी आई है। डे 6 पर फिल्म ने सिर्फ 13 करोड़ की कमाई की है। वरुण धवन और सनी देओल की फिल्म में 5वें दिन कमाई के मामले में भारी गिरावट देखने को मिली थी। 

Jan 28, 2026 10:58 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज की शुरुआत के पहले 4 दिन फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन 5वें दिन फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली। आज छठे दिन भी फिल्म की कमाई में कमी आई है। फिल्म ने छठे दिन 13 करोड़ की कमाई की है। फिल्म ने छह दिन में 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। सनी देओल की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बॉर्डर 2 का छठे दिन कैसा रहा हाल?

sacnilk.com की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 10 बजे तक सनी देओल की फिल्म ने छह दिन में 213 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है। फिल्म के लिए सोमवार यानी चौथा दिन सबसे अच्छा रहा था। उस दिन फिल्म ने 59 करोड़ की कमाई की थी। उसके बाद से फिल्म की कमाई में कमी आ रही है।

छठे दिन बॉर्डर 2 के किस शो में कितनी रही ऑक्यूपेंसी

बॉर्डर 2 के शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो छठे दिन सुबह के शोज की ऑक्यूपेंसी 7.52 पर्सेंट रही, दोपहर के शोज की ऑक्यूपेंसी 17.27 पर्सेंट रही और शाम के शोज की ऑक्यूपेंसी 19.28 पर्सेंट रही। रात के शोज का डेटा अभी तक सामने नहीं आया है।

ये भी पढ़ें:सनी देओल की फिल्म ने सिर्फ 5 दिनों में कमाए 200 करोड़, वीक डेज में भी कमाई जारी

सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

बॉर्डर 2 सनी देओल की अभी तक की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। पहले नंबर पर सनी देओल की फिल्म गदर 2 है। गदर 2 का टोटल नेट केलक्शन 525.7 करोड़ था। बॉर्डर 2 213 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है। तीसरे पर सनी देओल की फिल्म जाट है। फिल्म का कलेक्शन 88.72 करोड़ था।

सनी देओल की टॉप 5 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में

फिल्मों के नामकमाई
गदर 2525.7 करोड़
बॉर्डर 2213 करोड़ (छह दिन का कलेक्शन)
जाट88.72 करोड़
गदर: एक प्रेम कथा76.65 करोड़
यमला पागल दीवाना55.12 करोड़

(डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।)

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।