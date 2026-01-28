Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 6 Box Office Collection Live Updates today sunny deol Varun dhawan film will cross 200 crore mark
Border 2 LIVE: छठवें भी जारी रहा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का जलवा? जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

Border 2 LIVE: छठवें भी जारी रहा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का जलवा? जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

संक्षेप:

Border 2 Box Office Collection Day 6: ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म 23 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 27 जनवरी तक फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अब देखते हैं 28 जनवरी के दिन फिल्म कितना कमाती है।

Jan 28, 2026 08:37 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 Box Office Report: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड के बाद भी फिल्म का जलवा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को मजबूत पकड़ बनाए रखने के बाद अब बुधवार के दिन फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

‘बॉर्डर 2’ ने लॉन्ग वीकेंड (शुक्रवार से लेकर सोमवार/26 जनवरी तक) पर 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्किंग डे शुरू होते ही मंगलवार को कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन 19.50 करोड़ के आसपास की कमाई यह बताती है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर क्रेज अभी भी बरकरार है। फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो पांच दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने 199.50 करोड़ की कमाई कर डाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बुधवार के दिन भी अपनी ये पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखती है या नहीं।

बॉर्डर 2

‘बॉर्डर 2’ का अब तक का कलेक्शन

डेकलेक्शन
डे1 (शुक्रवार)30 करोड़ रुपये
डे2 (शनिवार)36.5 करोड़ रुपये
डे3 (रविवार)54.5 करोड़ रुपये
डे4 (सोमवार)59 करोड़ रुपये
डे5 (मंगलवार)19.50 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन199.50 करोड़ रुपये

लाइव अपडेट्स

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार यानी छठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर

सुबह 8 बजे तक - 0.05 करोड़ रुपये की कमाई की है।

‘बॉर्डर 2’ का क्लैश

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म दूसरे वीकेंड में एक बार फिर बड़ी छलांग लगाएगी। हालांकि, शुक्रवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म ‘मर्दानी’ का तीसरा पार्ट आने वाला है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

ये भी पढ़ें:धुरंधर का जलवा कायम, बॉर्डर 2 के शोर के बीच भारत के 1000 करोड़ ग्रॉसर क्लब में
ये भी पढ़ें:बॉर्डर-2 पांचवें दिन ₹200 करोड़ के पार? जानिए कमाई का लाइव अपडेट
Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 Box Office

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।