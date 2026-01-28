Border 2 LIVE: छठवें भी जारी रहा सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ का जलवा? जानें बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

संक्षेप: Border 2 Box Office Collection Day 6: ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म 23 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और 27 जनवरी तक फिल्म 200 करोड़ के करीब पहुंच गई है। अब देखते हैं 28 जनवरी के दिन फिल्म कितना कमाती है।

Border 2 Box Office Report: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लेकर आई है। गणतंत्र दिवस के लंबे वीकेंड के बाद भी फिल्म का जलवा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को मजबूत पकड़ बनाए रखने के बाद अब बुधवार के दिन फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है।

‘बॉर्डर 2’ की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ‘बॉर्डर 2’ ने लॉन्ग वीकेंड (शुक्रवार से लेकर सोमवार/26 जनवरी तक) पर 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी। वहीं वर्किंग डे शुरू होते ही मंगलवार को कलेक्शन में गिरावट आई, लेकिन 19.50 करोड़ के आसपास की कमाई यह बताती है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर क्रेज अभी भी बरकरार है। फिल्म के कुल कलेक्शन की बात करें तो पांच दिनों में ‘बॉर्डर 2’ ने 199.50 करोड़ की कमाई कर डाली है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बुधवार के दिन भी अपनी ये पकड़ बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखती है या नहीं।

‘बॉर्डर 2’ का अब तक का कलेक्शन

डे कलेक्शन डे1 (शुक्रवार) 30 करोड़ रुपये डे2 (शनिवार) 36.5 करोड़ रुपये डे3 (रविवार) 54.5 करोड़ रुपये डे4 (सोमवार) 59 करोड़ रुपये डे5 (मंगलवार) 19.50 करोड़ रुपये कुल कलेक्शन 199.50 करोड़ रुपये

लाइव अपडेट्स Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार यानी छठवें दिन बॉक्स ऑफिस पर

सुबह 8 बजे तक - 0.05 करोड़ रुपये की कमाई की है।

‘बॉर्डर 2’ का क्लैश ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म दूसरे वीकेंड में एक बार फिर बड़ी छलांग लगाएगी। हालांकि, शुक्रवार के दिन बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की सुपरहिट फिल्म ‘मर्दानी’ का तीसरा पार्ट आने वाला है।