Border 2 Collection: पांचवें दिन कितनी होगी ‘बॉर्डर 2’ की कमाई? देखें लाइव अपडेट्स

संक्षेप: Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। चार दिन में फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 251 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब नजर पांचवें दिन के कलेक्शन पर है।

Border 2 Box Office Collection Day 5: सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने चार दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस से 177 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 251 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अब सबकी नजर पांचवें दिन के कलेक्शन पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीकेंड के बाद अब लोग मंगलवार के दिन वापस अपने काम में लग गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आज (27 जनवरी) फिल्म कितने करोड़ रुपये की कमाई करेगी।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

दिन कलेक्शन डे 1 (शुक्रवार) 30 करोड़ रुपये डे 2 (शनिवार) 36.5 करोड़ रुपये डे 3 (रविवार) 54.5 करोड़ रुपये डे 4 (सोमवार) 59 करोड़ रुपये कुल कमाई 177 करोड़ रुपये

पांचवें दिन का कलेक्शन फिल्म के शुरुआती चार दिन एक लॉन्ग वीकेंड (शुक्रवार से सोमवार/26 जनवरी तक) के दौरान बीते, जिसमें टिकट की कीमतें काफी ज्यादा होने के बावजूद दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन आज (मंगलवार) से वर्किंग डे शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही टिकट की कीमत भी कम कर दी गई है। यही वजह है कि ट्रेड एनालिस्ट्स की नजरें फिल्म के आज के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सस्ती टिकट और वर्किंग डे के बीच फिल्म अपनी रफ्तार को कैसे बरकरार रखती है।

लाइव अपडेट Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार के दिन

सुबह 8 बजे तक - 0.05 करोड़ रुपये

सुबह 9 बजे तक - 0.18 करोड़ रुपये