Border 2 Collection: पांचवें दिन कितनी होगी ‘बॉर्डर 2’ की कमाई? देखें लाइव अपडेट्स

संक्षेप:

Border 2 Box Office Collection: ‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी के दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। चार दिन में फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस से 251 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। अब नजर पांचवें दिन के कलेक्शन पर है।

Jan 27, 2026 09:13 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Border 2 Box Office Collection Day 5: सनी देओल की वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म ने चार दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस से 177 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 251 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। अब सबकी नजर पांचवें दिन के कलेक्शन पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉन्ग वीकेंड के बाद अब लोग मंगलवार के दिन वापस अपने काम में लग गए हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आज (27 जनवरी) फिल्म कितने करोड़ रुपये की कमाई करेगी।

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

दिनकलेक्शन
डे 1 (शुक्रवार)30 करोड़ रुपये
डे 2 (शनिवार)36.5 करोड़ रुपये
डे 3 (रविवार)54.5 करोड़ रुपये
डे 4 (सोमवार)59 करोड़ रुपये
कुल कमाई177 करोड़ रुपये

पांचवें दिन का कलेक्शन

फिल्म के शुरुआती चार दिन एक लॉन्ग वीकेंड (शुक्रवार से सोमवार/26 जनवरी तक) के दौरान बीते, जिसमें टिकट की कीमतें काफी ज्यादा होने के बावजूद दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। लेकिन आज (मंगलवार) से वर्किंग डे शुरू हो रहे हैं। इसके साथ ही टिकट की कीमत भी कम कर दी गई है। यही वजह है कि ट्रेड एनालिस्ट्स की नजरें फिल्म के आज के कलेक्शन पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि सस्ती टिकट और वर्किंग डे के बीच फिल्म अपनी रफ्तार को कैसे बरकरार रखती है।

लाइव अपडेट

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने मंगलवार के दिन

सुबह 8 बजे तक - 0.05 करोड़ रुपये

सुबह 9 बजे तक - 0.18 करोड़ रुपये

डिसक्लेमर: इस लेख में दिए गए बॉक्स ऑफिस आंकड़े विवरण विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, ट्रेड एनालिस्ट्स और सूत्रों पर आधारित हैं। वास्तविक आंकड़े ऊपर दिए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लाइव हिंदुस्तान इनके ऑफिशियल होने की पुष्टि नहीं करता है।

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 Box Office

