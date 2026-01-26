Hindustan Hindi News
Border 2: बॉर्डर 2 का चौथा दिन, 100 करोड़ के बाद अब 150 करोड़ पर फिल्म की नजर

Border 2: बॉर्डर 2 का चौथा दिन, 100 करोड़ के बाद अब 150 करोड़ पर फिल्म की नजर

संक्षेप:

Border 2 Updates: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। मूवी 100 करोड़ के पार हो गई है भारतीय बॉक्स ऑफिस में।

Jan 26, 2026 06:37 am ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
7Border 2 Updates: बॉर्डर 2 की कमाई में रविवार को बड़ा उछाल आया है। फिल्म ने 54 करोड़ कमाए और इसी के साथ बॉर्डर 2 ने टोटल 3 दिन में 121 करोड़ की कमाई कर ली है यानी 3 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं अभी सोमवार को गणतंत्र दिवस भी है और छुट्टी के मौके पर फिल्म और भी जबरदस्त कमाई कर सकती है।

वैसे उम्मीद की जा रही है कि बॉर्डर 2, सोमवार की कमाई के बाद 150 करोड़ क्रॉस कर सकती है। चलिए जानते हैं फिल्म से जुड़े और उसके बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के बारे में।

8.15 AM- Border 2 Updates: फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.37 करोड़ कमा लिए हैं सोमवार की सुबह में।

7.30 AM- Border 2 Updates: बॉर्डर 2 और धुरंधर की सक्सेस को देख करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी धुरंधर बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे जब फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी दर्शकों से।

7.05 AM- Border 2 Updates: अमीषा पटेल ने किया अपने दोस्त सनी देओल को सपोर्ट। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह अपने तारा सिंह की दहाड़ देखने गणतंत्र दिवस वाले दिन जाने वाली हैं।

6.50 AM- Border 2 Updates: बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले वह झिझक रहे थे इस फिल्म को बनाने के लिए क्योंकि एक पहले से हिट फिल्म जो सबके दिल के करीब है, वैसा कुछ बनाना बड़ी जिम्मेदारी थी।

6.45 AM- Border 2 Updates: ईशा देओल और अहाना देओल संग बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखे सनी देओल।

6.15 AM- Border 2 Updates: सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह फैंस को गेटी गैलेक्सी थिएटर में जाकर सरप्राइज देते हैं। सनी के साथ अहान शेट्टी भी थे।

6.00 AM- Border 2 Updates: सनी देओल परम वीर चक्र हीरो निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिले। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

5.30 AM- Border 2 Updates: फिल्म ने 3 दिन के कलेक्शन के साथ धुरंधर को पछाड़ा। धुरंधर ने 3 दिन में 103 करोड़ कमाए थे।

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में हैं। इनके अलावा फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और अन्या सिंह हैं।

बॉर्डर 2, 1997 में रिलीज हुई बॉर्डर का सीक्वल है। पहली बॉर्डर से सिर्फ सनी देओल ही इस फिल्म का हिस्सा हैं, इनके अलावा बाकी पूरी नई कास्ट है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal
सुष्मिता सेमवाल उत्तराखंड से हैं, लेकिन बचपन दिल्ली-एनसीआर में बीता और यहीं से पढ़ाई की। अब फिलहाल चंडीगढ़ में रहती हैं। सुष्मिता ने अपने करियर की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की। इसके बाद टीवी-9 डिजिटल में काम किया और फिर लाइव हिन्दुस्तान में वापसी की। अभी सुष्मिता मनोरंजन सेक्शन में काम कर रही हैं। बॉलीवुड की फिल्में, रियलिटी शोज, ओटीटी, टीवी की खबरों पर सुष्मिता की पारखी नजर रहती है। सुष्मिता को फिल्में देखना, म्यूजिक सुनना पसंद है। और पढ़ें
