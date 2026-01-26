Border 2: बॉर्डर 2 का चौथा दिन, 100 करोड़ के बाद अब 150 करोड़ पर फिल्म की नजर

संक्षेप: Border 2 Updates: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया है। मूवी 100 करोड़ के पार हो गई है भारतीय बॉक्स ऑफिस में।

7Border 2 Updates: बॉर्डर 2 की कमाई में रविवार को बड़ा उछाल आया है। फिल्म ने 54 करोड़ कमाए और इसी के साथ बॉर्डर 2 ने टोटल 3 दिन में 121 करोड़ की कमाई कर ली है यानी 3 दिन में ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं। वहीं अभी सोमवार को गणतंत्र दिवस भी है और छुट्टी के मौके पर फिल्म और भी जबरदस्त कमाई कर सकती है।

वैसे उम्मीद की जा रही है कि बॉर्डर 2, सोमवार की कमाई के बाद 150 करोड़ क्रॉस कर सकती है। चलिए जानते हैं फिल्म से जुड़े और उसके बॉक्स ऑफिस अपडेट्स के बारे में।

8.15 AM- Border 2 Updates: फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 1.37 करोड़ कमा लिए हैं सोमवार की सुबह में।

7.30 AM- Border 2 Updates: बॉर्डर 2 और धुरंधर की सक्सेस को देख करण जौहर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी धुरंधर बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे जब फिल्म इमोशनली कनेक्ट कर पाएगी दर्शकों से।

7.05 AM- Border 2 Updates: अमीषा पटेल ने किया अपने दोस्त सनी देओल को सपोर्ट। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि वह अपने तारा सिंह की दहाड़ देखने गणतंत्र दिवस वाले दिन जाने वाली हैं।

6.50 AM- Border 2 Updates: बॉर्डर 2 के डायरेक्टर अनुराग सिंह ने बताया कि पहले वह झिझक रहे थे इस फिल्म को बनाने के लिए क्योंकि एक पहले से हिट फिल्म जो सबके दिल के करीब है, वैसा कुछ बनाना बड़ी जिम्मेदारी थी।

6.45 AM- Border 2 Updates: ईशा देओल और अहाना देओल संग बॉर्डर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग में दिखे सनी देओल।

6.15 AM- Border 2 Updates: सनी देओल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह फैंस को गेटी गैलेक्सी थिएटर में जाकर सरप्राइज देते हैं। सनी के साथ अहान शेट्टी भी थे।

6.00 AM- Border 2 Updates: सनी देओल परम वीर चक्र हीरो निर्मलजीत सिंह सेखों के परिवार से मिले। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

5.30 AM- Border 2 Updates: फिल्म ने 3 दिन के कलेक्शन के साथ धुरंधर को पछाड़ा। धुरंधर ने 3 दिन में 103 करोड़ कमाए थे।

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में हैं। इनके अलावा फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और अन्या सिंह हैं।