Border 2: बॉर्डर 2 का तीसरा दिन, क्या 100 करोड़ का आंकड़ा छू लेगी फिल्म?

Border 2 Updates : बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है। फिल्म को ना सिर्फ क्रिटिक्स और दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। दूसरे दिन की कमाई में पहले दिन के मुताबिक उछाल आया है। फिल्म को वर्ड ऑफ माउथ का काफी फायदा हो रहा है।

अब देखते हैं कि तीसरे दिन फिल्म क्या कमाल कर पाती है और क्या 3 दिन में फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है कि नहीं। चलिए तब तक आपको बताते हैं फिल्म से जुड़े अपडेट्स।

11.00 AM- Border 2 Updates: एक्स (ट्विटर) पर सनी देओल ट्रेंड कर रहे हैं। हैशटैग सनी देओल के जरिए सनी की परफॉर्मेंस और बॉर्डर 2 की तारीफ हो रही है।

10.00 AM-Border 2 Updates: मोना सिंह ने बॉर्डर 2 को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स पर फैंस को शुक्रिया कहा है। उन्होंने फिल्म से जुड़े कुछ मोमेंट्स शेयर किए हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, थैंक्यू फॉर ऑल द लव। बॉर्डर 2 आपके थिएटर में।

9.00 AM-Border 2 Updates: फिल्म में सुनील शेट्टी और अक्षय खन्ना का जो सीन है, उसके विजुअल को सोशल मीडिया पर लीक कर दिया गया है।

8.30 AM-Border 2 Updates: एक्टर नील नितिन मुकेश ने सोशल मीडिया पर फिल्म की तारीफ की। उन्होंने लिखा, क्या फिल्म है, क्या लीगेसी है जिसे दिल और इज्जत के साथ आगे बढ़ाया गया है।

8.00 AM-Border 2 Updates: दिलजीत दोसांझ का इमोशनल मैसेज। दिलजीत ने फिल्म रिलीज के बाद बताया कि कैसे वह पहले वाली बॉर्डर थिएटर में नहीं देख पाए थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। इस खबर को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।

7.30 AM-Border 2 Updates: रविवार को फिल्म की कमाई में बड़ी उछाल की उम्मीद है और अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि मूवी 100 करोड़ की कमाई कर ले।

7. 00 AM-Border 2 Updates: दूसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन 36.7 करोड़ कमाए हैं। टोटल अब फिल्म ने 66.7 करोड़ की कमाई की है।

अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित बॉर्डर 2 में सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम किरदार में हैं। इनके अलावा फिल्म में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा और अन्या सिंह हैं।