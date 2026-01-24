बॉर्डर 2 ने धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन को भी पछाड़ा, दो दिन में कमा डाले इतन

संक्षेप: Border 2 Box Office: बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है। फिल्म ने दो दिन में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म ने धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है। आइए जानते हैं दूसरे दिन कैसा रहा फिल्म का हाल।

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 पर सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म लोगों को खूब पसंद भी आ रही है। बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दो दिन में 60 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। दूसरे दिन भी बॉर्डर 2 का कलेक्शन धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन से ज्यादा रहा था। इस वॉर ड्रामा फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ की कमाई की थी।

बॉर्डर 2 के दो दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बॉर्डर 2 के दूसरे दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म पहले दिन 30 करोड़ (नेट कलेक्शन) और आज यानी 24 जनवरी को फिल्म ने 35 करोड़ की कमाई की है। इस तरह बॉर्डर ने दो दिन में 65 करोड़ की कमाई कर ली है।

धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन से ज्यादा की कमाई बॉर्डर 2 ने दूसरे दिन भी धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन 32 करोड़ की कमाई की थी। बॉर्डर 2 ने धुरंधर के दूसरे दिन के कलेक्शन को भले ही पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन अपनी फिल्म गदर 2 के दूसरे दिन के कलेक्शन को पछाड़ नहीं पाई है।

अपनी ही फिल्म का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई बॉर्डर 2 गदर 2 ने पहले दिन 40.1 करोड़ की कमाई की थी। वहीं, दूसरे दिन गदर 2 ने 43.80 करोड़ की कमाई की थी। गदर 2 साल 2001 में आई सनी देओल की फिल्म गदर का सीक्वल थी। बॉर्डर 2 भी सनी देओल की फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है।