Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 18 Mardaani 3 Day 11 Box Office Collection know anout Sunny Deol Rani Mukerji Film earning
'बॉर्डर 2' का 18वें दिन भी जलवा बरकरार, 11वें दिन भी रेस में कायम है 'मर्दानी 3'; नई फिल्में पड़ीं फीकी

'बॉर्डर 2' का 18वें दिन भी जलवा बरकरार, 11वें दिन भी रेस में कायम है 'मर्दानी 3'; नई फिल्में पड़ीं फीकी

संक्षेप:

'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' लंबी रेस के घोड़े साबित हो रहे हैं, वहीं हालिया रिलीज 'भाभीजी घर पर हैं' और 'वध 2' दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही हैं।

Feb 09, 2026 11:20 am ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 vs Mardaani 3: सिनेमाघरों में इस समय सनी देओल और रानी मुखर्जी का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। हाल ही में रिलीज हुई 'भाभीजी घर पर हैं' (0.2 करोड़ रुपये) और 'वध 2' (2.50 करोड़ रुपये) बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं, जिसका सीधा फायदा 'बॉर्डर 2' और 'मर्दानी 3' को मिल रहा है। ये दोनों फ़िल्में अपनी रिलीज के कई दिनों बाद भी मजबूती से टिकी हुई हैं। आइए आपको बताते हैं कि ‘बॉर्डर 2’ 18वें दिन और ‘मर्दानी 3’ 11वें दिन कितने करोड़ का कलेक्शन करेंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

‘बॉर्डर-2’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘बॉर्डर-2’ को सिनेमाघरों में आए 17 दिन हो गए हैं। पहले हफ्ते फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 70.15 का कलेक्शन किया। इस तरह, सनी देओल की फिल्म ने 17 दिनों में 302.40 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। आइए आपको अब फिल्म के 18वें दिन के कलेक्शन के बारे में बताते हैं।

Live Updates: Border 2 Day 18 Collection

सुबह 9 बजे तक - 0.02 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.04 करोड़ रुपये

सुबह 11 बजे तक - 0.06 करोड़ रुपये

‘मर्दानी-3’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रानी मुखर्जी की फीमेल सेंट्रिक फिल्म ‘मर्दानी-3’ को बॉक्स ऑफिस पर आए 10 दिन हो गए हैं। फिल्म ने 10 दिन में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 35.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। आइए आपको अब फिल्म के 11वें दिन की कमाई के बारे में बताते हैं।

Live Updates: Mardaani 3 Day 11 Collection

सुबह 9 बजे तक - 0.01 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.01 करोड़ रुपये

सुबह 11 बजे तक - 0.03 करोड़ रुपये

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
Border 2 mardaani 3 Box Office

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।