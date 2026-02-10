Border 2 Box Office Day 18: बॉक्स ऑफिस पर 18वें दिन पस्त पड़ी बॉर्डर-2, गदर-2 से है इतनी दूर

Border 2 Box Office Day 18: बॉक्स ऑफिस पर 18वें दिन पस्त पड़ी बॉर्डर-2, गदर-2 से है इतनी दूर
Border 2 vs Gadar 2: सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। हालांकि, फिल्म अभी तक ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है।
वॉर ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को रिलीज हुए 18 दिन हो गए हैं। 18 दिनों में सनी देओल की फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 300 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। हालांकि, ‘बॉर्डर 2’ इन 18 दिनों में ‘गदर 2’ को पछाड़ नहीं पाई है। जी हां, ‘बॉर्डर 2’ कमाई के मामले में ‘गदर 2’ से अभी बहुत पीछे है। आइए आपको दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बताते हैं।
‘बॉर्डर 2’ का 18 दिनों का कलेक्शन
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने 30 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना खाता खोला था। पहले हफ्ते फिल्म ने 224.25 करोड़ की कमाई की। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 70.15 करोड़ का कारोबार किया। वहीं 15वें, 16वें, 17वें और 18वें दिन फिल्म ने क्रमश: 2.85 करोड़, 5.25 करोड़, 7.25 करोड़ और 1.85 करोड़ की कमाई की।
‘बॉर्डर 2’ डे वाइज कलेक्शन
पहला हफ्ता - 224.25 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता - 70.15 करोड़ रुपये
डे15 - 2.85 करोड़ रुपये
डे16 - 5.25 करोड़ रुपये
डे17 - 7.25 करोड़ रुपये
डे18 - 1.85 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन - 311.60 करोड़ रुपये
‘गदर 2’ की रिपोर्ट
‘गदर 2’ ने पहले दिन 40.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी। पहले और दूसरे हफ्ते फिल्म ने 284.63 करोड़ और 134.47 करोड़ का कलेक्शन किया। वहीं 15वें, 16वें, 17वें और 18वें दिन के कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने क्रमश: 7.10 करोड़, 13.75 करोड़, 16.10 करोड़ और 4.60 करोड़ का कारोबार किया था।
‘गदर 2’ डे वाइज कलेक्शन
पहला हफ्ता - 284.63 करोड़ रुपये
दूसरा हफ्ता - 134.47 करोड़ रुपये
डे15 - 7.10 करोड़ रुपये
डे16 - 13.75 करोड़ रुपये
डे17 - 16.10 करोड़ रुपये
डे18 - 4.60 करोड़ रुपये
18 दिनों की कमाई - 460.65 करोड़ रुपये
कुल कलेक्शन - 525.7 करोड़ रुपये
‘बॉर्डर 2’ vs ‘गदर 2’
मतलब अभी ‘बॉर्डर 2’, ‘गदर 2’ से बहुत पीछे है। ‘गदर 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी ‘बॉर्डर 2’ को भारतीय बॉक्स ऑफिस से 214.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना होगा।
Vartika Tolani
