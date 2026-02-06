Hindustan Hindi News
LIVE: सुस्त पड़ी बॉर्डर-2, मर्दानी-3 का हाल बेहाल, आज रिलीज हुईं वध-2 और भाभी जी घर पर हैं!

LIVE: सुस्त पड़ी बॉर्डर-2, मर्दानी-3 का हाल बेहाल, आज रिलीज हुईं वध-2 और भाभी जी घर पर हैं!

संक्षेप:

Box Office Collection Live Update: ‘बॉर्डर-2’ सुस्त पड़ गई है। ‘मर्दानी-3’ का हाल बेहाल है और इसी बीच आज सिनेमाघरों में दो नई फिल्में ‘वध-2’ और ‘भाभी जी घर पर हैं!’ रिलीज हुई हैं।

Feb 06, 2026 10:12 am IST
आज सिनेमाघरों में जबरदस्त हलचल है। एक तरफ दो नई फिल्में- ‘वध 2’ और ‘भाभी जी घर पर हैं’ रिलीज हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ ‘बॉर्डर 2’ और ‘मर्दानी 3’ जैसी फिल्मों ने पहले से ही बॉक्स ऑफिस कब्जा करके रखा है। आइए आपको बताते हैं कि आज (6 फरवरी 2026) ये चारों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई कर रही हैं।

वध 2: सस्पेंस और डर का डबल डोज

संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म ‘वध 2’ ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘वध’ ने 0.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी। ट्रेड एनालिस्ट की मानें तो ‘वध 2’ पहले दिन 1 करोड़ से कम की कमाई करेगी। हालांकि पॉजिटिव रिव्यूज के चलते वीकेंड पर फिल्म की कमाई बढ़ सकती है।

भाभी जी घर पर हैं: बड़े पर्दे पर ठहाकों की गूंज

टीवी के सबसे चहेते किरदार- तिवारी जी, विभूति नारायण और अंगूरी भाभी अब सिनेमाघरों में आ गए हैं। उनकी फिल्म ‘भाभी जी घर पर हैं’ बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। ट्रेड एनालिस्ट के मुताबिक, यह फिल्म पहले वीकेंड के खत्म होते होते 3.50 करोड़ रुपये की कमाई कर लेगी।

बॉर्डर 2: धीमी पड़ी रफ्तार

सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे हफ्ते में एंट्री मार ली है। फिल्म ने अब तक भारतीय बॉक्स ऑफिस से 294.23 करोड़ का बिजनेस किया है। वहीं वर्ल्डवाइड इस फिल्म ने 438 करोड़ रुपये का कारोबार किया है।

Border 2 Day 15 LIVE Updates

सुबह 9 बजे तक - 0.04 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.07 करोड़ रुपये

मर्दानी 3: रानी मुखर्जी की फिल्म का हाल बेहाल

'मर्दानी 3' ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ते का सफर पूरा कर लिया है। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 26.30 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस की बात करें तो इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस से 30 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है।

Mardaani 3 Day 8 Live Updates

सुबह 9 बजे तक - 0.01 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.03 करोड़ रुपये

