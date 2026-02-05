Border 2 vs Mardaani 3 LIVE: 14वें दिन ‘बॉर्डर 2’ ने की अच्छी शुरुआत, 7वें दिन रेंगती दिख रही ‘मर्दानी 3’

संक्षेप: Border 2 Day 14 Mardaani 3 Day 7: 'बॉर्डर 2' की कामयाबी का श्रेय इसके 'नॉस्टैल्जिया' को जाता है। वहीं 'मर्दानी 3' के साथ दिक्कत यह रही कि इसकी भिड़ंत एक बड़ी ब्लॉकबस्टर से हो गई। आइए आपको बताते हैं कि आज दोनों कितनी कमाई कर रहे हैं।

सनी देओल की 'बॉर्डर 2' का जलवा दूसरे हफ्ते भी बरकरार है, वहीं रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। आज 'बॉर्डर 2' का 14वां दिन है और यह फिल्म जल्द ही 300 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूने वाली है। दूसरी ओर 'मर्दानी 3' का आज पहला हफ्ता पूरा हो रहा है, लेकिन फिल्म की रफ्तार काफी सुस्त है।

‘बॉर्डर 2’ ने अब तक कितनी कमाई की है? अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' ने 13वें दिन (बुधवार) करीब 4 करोड़ का कलेक्शन किया। आज 14वें दिन की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि फिल्म अपनी पकड़ बनाए हुए है।

ओपनिंग डे कलेक्शन: ‘बॉर्डर 2’ ने पहले दिन 30 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

पहले हफ्ते कितना कमाया था?: पहले सात दिनों में फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ की कमाई की थी।

13 दिनों का कुल कलेक्शन: 290.75 करोड़ (नेट)

वर्ल्डवाइड धमाका: फिल्म दुनिया भर में 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है।

आज के कलेक्शन पर नजर: 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए ‘बॉर्डर 2’ को 9.25 करोड़ चाहिए। वीक डेज फिल्म 4-5 करोड़ की कमाई कर रही है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म आज 300 करोड़ के क्लब में एंट्री कर पाएगी या नहीं?

Border 2 Day 14 Live: 14वें दिन की दहाड़ सुबह 9 बजे तक - 0.09 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.15 करोड़ रुपये

सुबह 11 बजे तक - 0.21 करोड़ रुपये

‘मर्दानी 3’ की एक हफ्ते की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट रानी मुखर्जी की ‘मर्दानी 3’ को ‘बॉर्डर 2’ के तूफान का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी फिल्म ठीक ठाक कमाई कर रही है। फिल्म ने अपने छठे दिन (बुधवार) करीब 2 करोड़ की कमाई की।

ओपनिंग डे कलेक्शन: ‘मर्दानी 3’ ने ओपनिंग डे पर 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

6 दिनों का कुल कलेक्शन: फिल्म को रिलीज हुए छह दिन पूरे हो गए है। फिल्म ने इन छह दिनों में भारतीय बॉक्स ऑफिस से 24.25 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Mardaani 3 Day 7 Live: धीमी शुरुआत सुबह 9 बजे तक - 0.03 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.05 करोड़ रुपये