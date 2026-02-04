Hindustan Hindi News
Border 2 vs Mardaani 3 LIVE: बॉर्डर-2 का 13वें दिन का कलेक्शन, छठवें दिन खराब हुई मर्दानी-3 की हालत

संक्षेप:

Border 2 Day 13 vs Mardaani 3 Day 6 LIVE Updates: ‘बॉर्डर 2’ का आज बॉक्स ऑफिस 13वां दिन और ‘मर्दानी’ का छठवां दिन है। शुरुआती आंकड़ों में ही सनी देओल की फिल्म रानी मुखर्जी की फिल्म से आगे निकलती नजर आ रही है। 

Feb 04, 2026 12:14 pm ISTVartika Tolani लाइव हिन्दुस्तान
Border 2 vs Mardaani 3 Box Office Collection: सिनेमाघरों में इन दिनों सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ का जलवा बरकरार है। हालांकि रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ संघर्ष करती नजर आ रही है। जहां ‘बॉर्डर 2’ बॉक्स ऑफिस पर 13 दिन हो गए हैं, वहीं ‘मर्दानी 3’ का यह पहला हफ्ता है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, सनी देओल की दहाड़ के सामने रानी मुखर्जी की फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ गई है।

‘मर्दानी 3’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'मर्दानी 3' ने अपने शुरुआती वीकेंड में अच्छी ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन सोमवार से फिल्म की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है।

शुरुआती वीकेंड: फिल्म ने पहले दिन (30 जनवरी) 4 करोड़, दूसरे दिन (31 जनवरी) 6.25 करोड़ और तीसरे दिन (1 फरवरी) 7.25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।

वर्किंग डेज (सोमवार-मंगलवार): चौथे दिन (2 फरवरी) के दिन फिल्म ने 2.25 करोड़ और पांचवें दिन (3 फरवरी) के दिन फिल्म ने 2.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

6वें दिन का अनुमानित कलेक्शन: छठे दिन (4 फरवरी) को फिल्म की कमाई लगभग 80-90 लाख के आसपास रहने का अनुमान है।

Mardaani 3 Day 6 Live Update: छठवें दिन का कलेक्शन

सुबह 9 बजे तक - 0.02 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.04 करोड़ रुपये

सुबह 11 बजे तक - 0.09 करोड़ रुपये

दोपहर 12 बजे तक - 0.15 करोड़ रुपये

‘बॉर्डर 2’ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ की वॉर ड्रामा 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना रही है।

एक हफ्ते का सफर: फिल्म ने महज 7 दिनों में ही भारतीय बॉक्स ऑफिस से 224.25 करोड़ की कमाई कर ली थी।

दूसरे हफ्ते गिरा कलेक्शन: दूसरे हफ्ते की बात करें तो फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है। फिल्म ने दूसरे हफ्ते के शुरुआती पांच दिनों में 62.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।

Border 2 Day 13 Live Update: 13वें दिन का कलेक्शन

सुबह 9 बजे तक - 0.09 करोड़ रुपये

सुबह 10 बजे तक - 0.16 करोड़ रुपये

सुबह 11 बजे तक - 0.24 करोड़ रुपये

दोपहर 12 बजे तक - 0.35 करोड़ रुपये

Vartika Tolani

लेखक के बारे में

Vartika Tolani
वर्तिका तोलानी को फिल्मी दुनिया और फिल्मों की बातें करते-करते पांच साल से ज्यादा हो गए हैं। उन्होंने साल 2019 में ईएमआरसी, डीएवीवी (इंदौर) से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बीएससी किया और फिर दैनिक भास्कर से अपने करियर की शुरुआत की। दैनिक भास्कर के बाद अमर उजाला और अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में वर्तिका सेलेब्स के इंटरव्यू लेती हैं, खबरें लिखती हैं और फिल्म/वेब सीरीज की समीक्षा करती हैं। और पढ़ें
