Border 2: हाथो-हाथ बिक गईं बॉर्डर-2 की इतनी टिकटें, करीब ₹700 करोड़ रह सकती है कुल कमाई
Border 2 Day 1 Advance Booking: सनी देओल और वरुण धवन जैसे सितारों से सजी फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखा सकेगी, जिसकी इससे उम्मीद की जा रही है।
सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है और ट्रेलर की रिलीज के बाद दर्शकों का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गया है। मेकर्स ने फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग खोल दी है और ट्रेड विशेषज्ञों ने अपने अनुमान जारी कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म अभी तक कितनी कमाई एडवांस बुकिंग के जरिए कर चुकी है और पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करने का चांस है।
कितना रहेगा बॉर्डर 2 का ओपनिंग कलेक्शन?
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग खुलते ही कुछ घंटों के अंदर ही 15 हजार के करीब टिकटें बिक गईं। एक अनुमान के मुताबिक एक तरफ जहां फिल्म को इसके पिछले पार्ट की फैन फॉलोइंग का फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इसे गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड का भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले ही दिन 40 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है।
कितना रहेगा 'बॉर्डर 2' का टोटल कलेक्शन?
वहीं ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कादेल ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन बहुत आराम से 700 करोड़ के आसपास जा सकता है। बात चुनौतियों की करें तो अभी बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी सिंह - खतरनाक जासूस' और 'धुरंधर' मौजूद हैं। हालांकि धुरंधर को रिलीज हुए वक्त हो चुका है और आमिर खान की फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पा रही है, ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि बॉर्डर-2 बॉक्स ऑफिस पर पूरा फायदा ले पाएगी।
क्या फिल्म को मिलेगा तगड़े बज का फायदा?
फिल्म के पिछले पार्ट की तरह इस बार की कहानी भी सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होगी। फिल्म से सनी देओल के डायलॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या फिल्म के पिछले पार्ट का नाम और इस पार्ट के ट्रेलर को लेकर बना बज इसके बिजनेस में फायदे की वजह बन पाएगा? इस सवाल का जवाब भी दर्शकों को कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगा। बॉर्डर-2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़े अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
