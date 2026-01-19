Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 1 Updated Advance Booking and Lifetime Collection Prediction
Border 2: हाथो-हाथ बिक गईं बॉर्डर-2 की इतनी टिकटें, करीब ₹700 करोड़ रह सकती है कुल कमाई

Border 2: हाथो-हाथ बिक गईं बॉर्डर-2 की इतनी टिकटें, करीब ₹700 करोड़ रह सकती है कुल कमाई

संक्षेप:

Border 2 Day 1 Advance Booking: सनी देओल और वरुण धवन जैसे सितारों से सजी फिल्म बॉर्डर-2 को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है, लेकिन क्या यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल दिखा सकेगी, जिसकी इससे उम्मीद की जा रही है।

Jan 19, 2026 10:58 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर-2 सिनेमाघरों में 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज है और ट्रेलर की रिलीज के बाद दर्शकों का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ गया है। मेकर्स ने फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग खोल दी है और ट्रेड विशेषज्ञों ने अपने अनुमान जारी कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिल्म अभी तक कितनी कमाई एडवांस बुकिंग के जरिए कर चुकी है और पहले दिन कितने करोड़ की कमाई करने का चांस है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कितना रहेगा बॉर्डर 2 का ओपनिंग कलेक्शन?

बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक एडवांस बुकिंग खुलते ही कुछ घंटों के अंदर ही 15 हजार के करीब टिकटें बिक गईं। एक अनुमान के मुताबिक एक तरफ जहां फिल्म को इसके पिछले पार्ट की फैन फॉलोइंग का फायदा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ इसे गणतंत्र दिवस के आसपास रिलीज किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसे छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड का भी फायदा मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म पहले ही दिन 40 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है।

कितना रहेगा 'बॉर्डर 2' का टोटल कलेक्शन?

वहीं ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कादेल ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन बहुत आराम से 700 करोड़ के आसपास जा सकता है। बात चुनौतियों की करें तो अभी बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म 'हैप्पी सिंह - खतरनाक जासूस' और 'धुरंधर' मौजूद हैं। हालांकि धुरंधर को रिलीज हुए वक्त हो चुका है और आमिर खान की फिल्म खास कमाल नहीं दिखा पा रही है, ऐसे में इस बात की संभावना ज्यादा है कि बॉर्डर-2 बॉक्स ऑफिस पर पूरा फायदा ले पाएगी।

ये भी पढ़ें:कभी दहाड़ते...कभी मूंगफली खाते, बॉर्डर 2 के सेट से सनी ने शेयर की अनसीन तस्वीरें
ये भी पढ़ें:‘बॉर्डर 2’ का ट्रेलर हुआ रिलीज, सनी देओल के डायलॉग्स ने जीता दिल

क्या फिल्म को मिलेगा तगड़े बज का फायदा?

फिल्म के पिछले पार्ट की तरह इस बार की कहानी भी सच्ची घटनाओं पर ही आधारित होगी। फिल्म से सनी देओल के डायलॉग सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। लेकिन क्या फिल्म के पिछले पार्ट का नाम और इस पार्ट के ट्रेलर को लेकर बना बज इसके बिजनेस में फायदे की वजह बन पाएगा? इस सवाल का जवाब भी दर्शकों को कुछ ही दिनों के अंदर मिल जाएगा। बॉर्डर-2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़े अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।