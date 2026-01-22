Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 1 Advance Collection Report Sunny Deol Varun Dhawan to perform well on box office india collection
सनी देओल की बॉर्डर 2 पहले दिन दिखा पाएगी कमाल? ये हैं एडवांस बुकिंग के आंकड़े

संक्षेप:

Border 2 Advance Collection: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म की एडवांस बुकिंग देखकर लग रहा है कि फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। फिल्म साल 1997 में आई बॉर्डर का सीक्वल है। 

Jan 22, 2026 11:09 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 कल यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साल 2026 की मोस्ट एंटिसिपेड फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाल करने वाली है। फिल्म के एडवांस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 14 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बॉर्डर 2 हाल ही सालों में रिलीज हुईं बड़ी ड्रामा फिल्मों में से एक होगी। बॉर्डर की तरह ही बॉर्डर 2 भी एक मल्टी स्टारर फिल्म है।

फिल्म की कितनी हुई एडवांस बुकिंग?

sacnilk.com के मुताबिक, बिना ब्लॉक सीट्स के फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 9.76 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं, ब्लॉक सीट्स के समेत फिल्म ने 14.68 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है। यह डेटा 22 जनवरी रात 10 बजे तक का है।

दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में कितनी हुई फिल्म की एडवांस कमाई

बॉर्डर 2 2 डी के साथ-साथ 4डीएक्स में भी रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग में 2डी के 320081 टिकट बिके हैं। वहीं, 4डीएक्स के 477 टिकट्स बिके हैं। हरियाणा में ब्लॉक सीट्स के साथ 18.01 लाख (ग्रॉस) की कमाई की है। पंजाब में फिल्म ने 54.78 लाख (ग्रॉस कलेक्शन) की कमाई की है। दिल्ली में फिल्म ने 2.24 करोड़ (ग्रॉस) कमाए हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई की है।

बॉर्डर 2 को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, सनी देओल, अहान शेट्टी, मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और आन्या सिंह जैसे कलाकार नजर आएंगे। फिल्म को जेपी दत्ता और निधी दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म में सनी देओल लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर का किरदार निभाएंगे। वरुण धवन मेजर मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार निभा रहे हैं। अहान शेट्टी लेफ्टिनेंट कमांडर जोसेफ नोरोन्हा का किरदार और दिलजीत दोसांझ निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभाते नजर आएंगे।

Border 2

