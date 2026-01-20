Box Office: बॉर्डर-2 ने अभी तक कमाए कितने करोड़? बॉक्स ऑफिस पर अभी से मचा रही धमाल

संक्षेप: Border 2 Advance Booking: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर-2 जल्द ही रिलीज होने जा रही है। चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा है इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स?

Border 2 First Day Advance Booking: वरुण धवन, सनी देओल और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ट्रेड विशेषज्ञों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं कि फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है। फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट ने कमाई के ताजा आंकड़े दिए हैं। फिल्म को 2D के अलावा डॉल्बी सिने में रिलीज किया जा रहा है।

अभी तक कितनी हो चुकी कमाई साल 1997 में आई बॉर्डर के साथ इस फिल्म की तुलना किया जाना बहुत स्वाभाविक है, ऐसे में देखना यह होगा कि कमाई के साथ-साथ क्या यह फिल्म दर्शकों के दिलों को जीत पाती है या नहीं। बात कमाई की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ब्लॉक सीटों के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 84 लाख रुपये कमा चुकी है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच कमा सकती है और फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 700 करोड़ रुपये के लगभग रह सकता है।