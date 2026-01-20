Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Day 1 Advance Booking Sunny Deol Movie Earned this Much Till Date
Box Office: बॉर्डर-2 ने अभी तक कमाए कितने करोड़? बॉक्स ऑफिस पर अभी से मचा रही धमाल

Box Office: बॉर्डर-2 ने अभी तक कमाए कितने करोड़? बॉक्स ऑफिस पर अभी से मचा रही धमाल

संक्षेप:

Border 2 Advance Booking: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर-2 जल्द ही रिलीज होने जा रही है। चलिए जानते हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा है इस फिल्म को लेकर रिस्पॉन्स?

Jan 20, 2026 11:04 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 First Day Advance Booking: वरुण धवन, सनी देओल और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ट्रेड विशेषज्ञों ने अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं कि फिल्म पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है। फिल्मों की कमाई के आंकड़े जारी करने वाले प्लेटफॉर्म सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट ने कमाई के ताजा आंकड़े दिए हैं। फिल्म को 2D के अलावा डॉल्बी सिने में रिलीज किया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभी तक कितनी हो चुकी कमाई

साल 1997 में आई बॉर्डर के साथ इस फिल्म की तुलना किया जाना बहुत स्वाभाविक है, ऐसे में देखना यह होगा कि कमाई के साथ-साथ क्या यह फिल्म दर्शकों के दिलों को जीत पाती है या नहीं। बात कमाई की करें तो रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ब्लॉक सीटों के साथ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 84 लाख रुपये कमा चुकी है। ट्रेड विशेषज्ञों की मानें तो फिल्म पहले दिन 35 से 40 करोड़ रुपये के बीच कमा सकती है और फिल्म का लाइफटाइम कलेक्शन 700 करोड़ रुपये के लगभग रह सकता है।

ये भी पढ़ें:जावेद अख्तर ने धुरंधर देखकर किया निर्देशक को कॉल, ढूंढकर निकाला नंबर और फिर…
ये भी पढ़ें:भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी यह सुपरहिट हिंदी फिल्म, जानिए ओटीटी पर कहां देखें

मोटी कमाई करने का पूरा चांस

फिल्म का ट्रेलर रिलीज किए जाने के बाद इसके लिए दर्शकों का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गया। फिल्म में वरुण धवन के एक्शन के साथ-साथ लोगों को सनी देओल के डायलॉग्स बहुत पसंद आए। फिल्म का ट्रेलर एक बार फिर पुराने वक्त जैसा एक्साइटमेंट दे रहा है। बॉर्डर के सीक्वल का इंतजार फैंस काफी वक्त से कर रहे थे, ऐसे में माना जा रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तगड़ी कमाई कर सकती है। एक एडवांटेज यह भी है कि इस फिल्म के लिए अभी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कोई टफ कॉम्पटिशन नहीं है जिसकी वजह से मुश्किल खड़ी हो सके

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।