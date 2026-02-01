Box Office: बॉर्डर 2 ने ऋतिक की इस फिल्म को पछाड़ा, भारत में इतना हुआ टोटल कलेक्शन

संक्षेप: Border 2 Box Office: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 ने अपने नाम एक रिकॉर्ड कर लिया है। सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत और अहान की बॉर्डर 2 ने ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर 2 के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है।

सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 10 दिन हो गए हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 252.75 करोड़ की कमाई कर ली है। केवल 9 दिन में फिल्म ने ऋतिक रोशन की वॉर 2 को भारत में कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। बॉर्डर 2 ने 9वें दिन यानी दूसरे शनिवार को 17.75 करोड़ की कमाई कर ली है।

बॉर्डर 2 ने वॉर 2 को पछाड़ा sacnilk.com के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने पहले हफ्ते 224.25 करोड़ की कमाई की थी। 8वें दिन फिल्म ने 10.75 करोड़ की कमाई की। 9वें दिन फिल्म ने 17.75 करोड़ की कमाई की। इस तरह बॉर्डर 2 ने भारत में 252.75 करोड़ (नेट कलेक्शन) की कमाई कर ली है।

बॉर्डर 2 कमाई (नेट कलेक्शन) डे 1 30 करोड़ डे 2 36.5 करोड़ डे 3 54.5 करोड़ डे 4 59 करोड़ डे 5 20 करोड़ डे 6 13 करोड़ डे 7 11.25 करोड़ डे 8 10.75 करोड़ डे 9 17.75 करोड़

वॉर 2 का भारत में टोटल कलेक्शन बॉर्डर 2 ने ऋतिक रोशन की वॉर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है। वॉर 2 के भारत में टोटल कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने 236.55 करोड़ (नेट) की कमाई की थी। फिल्म ने पहले हफ्ते 204.25 करोड़ कमाए थे। दूसरे हफ्ते फिल्म ने 27 करोड़, तीसरे हफ्ते 5 करोड़, चौथे हफ्ते 29 लाख और 5वें हफ्ते 1 लाख की कमाई की थी।

बॉर्डर 2 की बात करें तो ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है। फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार नजर आए हैं। फिल्म को निधि दत्ता ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। बॉर्डर 2 1997 में आई फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है। बॉर्डर भी एक मल्टी-स्टारर वॉर ड्रामा फिल्म थी।