Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडborder 2 box office fire affect rani mukerji mardaani 3, read
बॉर्डर 2 की आंधी के आगे टिक पाएगी रानी की मर्दानी 3? ये है पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड

बॉर्डर 2 की आंधी के आगे टिक पाएगी रानी की मर्दानी 3? ये है पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड

संक्षेप:

सनी देओल की बॉर्डर 2 की कमाई की आंधी के बीच रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्में छाई हुई हैं। लेकिन क्या इस आंधी के आगे रानी अपनी जगह बना पाती हैं? रानी के सामने बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की बड़ी चुनौती होगी।

Jan 28, 2026 04:14 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी करीब तीन साल बाद थिएटर पर वापसी कर रही हैं। एक्ट्रेस एक बार फिर मर्दानी की शिवानी शिवाजी राव बनकर नजर आने वाली हैं। मर्दानी 3 इस शुक्रवार यानी 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे जबरदस्त रिएक्शन मिला। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सनी देओल की बॉर्डर 2 की धूम के बीच क्या रानी की फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जब चली थी धुरंधर की आंधी

दरअसल, कुछ ऐसी ही स्थिति पिछले महीने धुरंधर की आंधी के बीच रिलीज हुई कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2, कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस जैसी फिल्मों की भी थी। ये तीनों ही फिल्म धुरंधर के आगे अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थीं। अब बॉर्डर 2 की आंधी चल रही है। फिल्म ने 30 करोड़ के साथ ओपनिंग कर सिर्फ 5 दिनों में 200 करोड़ के करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया है।

ये भी पढ़ें:मर्दानी 3 की रिलीज से पहले जानिए पिछले दोनों पार्ट की कमाई
ये भी पढ़ें:रानी मुखर्जी की बेस्ट फिल्में, परफॉरमेंस देखकर पाकिस्तान से आया था न्यौता
बॉर्डर 2 की चौथे दिन की कमाई के अपडेट

सनी देओल की फिल्मों का तूफान

सनी देओल इस समय के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बने हुए हैं। उनके कमबैक के बाद फिल्में कमाई कर रही हैं। एक्टर की पिछली फिल्म गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े हिला दिए थे। कल्ट क्लासिक गदर के रीमेक में ऑडियंस ने उन्हें जबरदस्त प्यार दिया। सनी देओल की गदर 2 की जबरदस्त सफलता का नुकसान अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को हुआ था। अच्छी कहानी और शानदार कास्ट के बाद भी फिल्म, सनी देओल के तूफान के आगे टिक नहीं पाई थी। दोनों फिल्मों में हुए जबरदस्त क्लेश में OMG 2 पीछे रह गी थी । अब मामला फिर कुछ वैसा ही होने जा रहा है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की कमाए के तूफान के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है। लाइव हिंदुस्तान पर हुए पोल के मुताबिक बॉर्डर 2 रानी की मर्दानी 3 पर भारी पड़ जाएगी।

border and mardaani 3

रानी मुखर्जी के सामने बड़ी चुनौती

बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवॉर्ड अपने नाम करने वाली रानी मुखर्जी अपने दम पर फिल्में हिट करने की हिम्मत रखती हैं। साल 2023 में रिलीज हुई उनकी पिछली फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ने जबरदस्त तारीफें बटोरी थी। इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले रानी ने मर्दानी और मर्दानी 2 में भी जबरदस्त परफॉरमेंस से फिल्में हिट करवाई हैं। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अब मर्दानी 3 आ रही है।

फिल्मबजटकलेक्शन (वर्ल्डवाइड)
मर्दानी (22 अगस्त 2014)21 करोड़59 करोड़
मर्दानी 2 (13 दिसंबर 2019)27 करोड़67 करोड़
मर्दानी 3 (30 जनवरी 2026)75 करोड़

-

मर्दानी 3 में रानी मुखर्जी का किरदार पहले से ज्यादा दमदार नजर आ रहा है। इस बार वो एक बच्चियां गायब करने वाले गिरोह की लीडर अम्मा से टक्कर लेने वाली हैं। फिल्म 30 जनवरी यानी इसी शुक्रवार को रिलीज हो रही है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Sunny Deol mona singh Border 2 अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।