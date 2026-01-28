बॉर्डर 2 की आंधी के आगे टिक पाएगी रानी की मर्दानी 3? ये है पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड

संक्षेप: सनी देओल की बॉर्डर 2 की कमाई की आंधी के बीच रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है। दोनों फिल्में छाई हुई हैं। लेकिन क्या इस आंधी के आगे रानी अपनी जगह बना पाती हैं? रानी के सामने बॉक्स ऑफिस पर टिके रहने की बड़ी चुनौती होगी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी करीब तीन साल बाद थिएटर पर वापसी कर रही हैं। एक्ट्रेस एक बार फिर मर्दानी की शिवानी शिवाजी राव बनकर नजर आने वाली हैं। मर्दानी 3 इस शुक्रवार यानी 30 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है। हाल में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था जिसे जबरदस्त रिएक्शन मिला। अब फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सनी देओल की बॉर्डर 2 की धूम के बीच क्या रानी की फिल्म मर्दानी 3 बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी?

जब चली थी धुरंधर की आंधी दरअसल, कुछ ऐसी ही स्थिति पिछले महीने धुरंधर की आंधी के बीच रिलीज हुई कपिल शर्मा की कॉमेडी फिल्म किस किसको प्यार करूं 2, कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और इक्कीस जैसी फिल्मों की भी थी। ये तीनों ही फिल्म धुरंधर के आगे अपना बजट भी नहीं निकाल पाई थीं। अब बॉर्डर 2 की आंधी चल रही है। फिल्म ने 30 करोड़ के साथ ओपनिंग कर सिर्फ 5 दिनों में 200 करोड़ के करीब पहुंचने का रिकॉर्ड बना लिया है।

सनी देओल की फिल्मों का तूफान सनी देओल इस समय के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बने हुए हैं। उनके कमबैक के बाद फिल्में कमाई कर रही हैं। एक्टर की पिछली फिल्म गदर 2 ने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के आंकड़े हिला दिए थे। कल्ट क्लासिक गदर के रीमेक में ऑडियंस ने उन्हें जबरदस्त प्यार दिया। सनी देओल की गदर 2 की जबरदस्त सफलता का नुकसान अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 को हुआ था। अच्छी कहानी और शानदार कास्ट के बाद भी फिल्म, सनी देओल के तूफान के आगे टिक नहीं पाई थी। दोनों फिल्मों में हुए जबरदस्त क्लेश में OMG 2 पीछे रह गी थी । अब मामला फिर कुछ वैसा ही होने जा रहा है। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 की कमाए के तूफान के बीच रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 रिलीज होने वाली है। लाइव हिंदुस्तान पर हुए पोल के मुताबिक बॉर्डर 2 रानी की मर्दानी 3 पर भारी पड़ जाएगी।

रानी मुखर्जी के सामने बड़ी चुनौती बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नेशनल अवॉर्ड अपने नाम करने वाली रानी मुखर्जी अपने दम पर फिल्में हिट करने की हिम्मत रखती हैं। साल 2023 में रिलीज हुई उनकी पिछली फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे ने जबरदस्त तारीफें बटोरी थी। इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया। इससे पहले रानी ने मर्दानी और मर्दानी 2 में भी जबरदस्त परफॉरमेंस से फिल्में हिट करवाई हैं। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अब मर्दानी 3 आ रही है।

फिल्म बजट कलेक्शन (वर्ल्डवाइड) मर्दानी (22 अगस्त 2014) 21 करोड़ 59 करोड़ मर्दानी 2 (13 दिसंबर 2019) 27 करोड़ 67 करोड़ मर्दानी 3 (30 जनवरी 2026) 75 करोड़

