Border 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में सनी देओल ने मचाई तबाही, 8 दिनों में ही वर्ल्डवाइड कर डाली इतनी तगड़ी कमाई

संक्षेप: 'बॉर्डर 2' का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' भी रिलीज हो गई है। ऐसे में फिल्म के कलेक्शन पर थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। खैर इन सबके बीच अब बात करते हैं 'बॉर्डर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की।

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की बॉर ड्रामा फिल्म 'बॉर्डर 2' के रिलीज का दर्शकों ने सालों इंतजार किया। मूवी में एक बार फिर से सनी ने अपनी दमदार एक्टिंग से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। मूवी में सनी के अलावा, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन लीड रोल में हैं। 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर भी डंका बजा रही है। अब इस फिल्म ने शानदार कलेक्शन किए हैं। हालांकि, जबरदस्त ओपनिंग वीकेंड के बाद इसकी कमाई में थोड़ी मंदी देखने को मिली। लेकिन इन सब के बावजूद बॉर्डर 2' अपने पहले हफ्ते में ही दुनिया भर में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही। तो चलिए अब जानते हैं कि फिल्म ने 8वें दिन वर्ल्डवाइड कितनी कमाई कर ली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

8वें दिन दुनिया भर में 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन 'बॉर्डर 2' का रिलीज के साथ ही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' से सामना हुआ। वहीं, अब इसके सामने रानी मुखर्जी की 'मर्दानी' भी रिलीज हो गई है। ऐसे में फिल्म के कलेक्शन पर थोड़ा तो असर पड़ेगा ही। खैर इन सबके बीच अब बात करते हैं 'बॉर्डर 2' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की। रिलीज के 8 दिनों के बाद दुनिया भर में 8 दिनों में विदेशों से 41 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ, 'बॉर्डर 2' का दुनिया भर में कलेक्शन 322.5 करोड़ रुपये हो गया है। इस रफ्तार से उम्मीद है कि यह दूसरे वीकेंड तक 350 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लेगी और शायद उससे आगे भी निकल जाएगी।

'बॉर्डर 2' का 8वें दिन भारत में कितना रहा कलेक्शन सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी रफ्तार बनाए रखने की कोशिश की है। इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था। ऐसे में अब इसके 8वें दिन के कलेक्शन सामने आ चुके हैं। Sacnilk के अनुसार, 'बॉर्डर 2' ने 8वें दिन, यानी दूसरे शुक्रवार को 10.75 करोड़ रुपये कमाए। इसके साथ, भारत में 'बॉर्डर 2' का नेट कलेक्शन 235 करोड़ रुपये हो गया है।

'बॉर्डर 2' की अब तक की कमाई