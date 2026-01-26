Border 2 Box Office: चौथे दिन बॉर्डर-2 ने बनाया यह रिकॉर्ड, अब रहिए 200 करोड़ के लिए तैयार
Border 2 Box Office Collection Day 4: फिल्म बॉर्डर-2 ने चौथे दिन कमाई के मामले में अपना ही बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उम्मीद थी कि यह फिल्म सोमवार को 150 करोड़ का आंकड़ा छुएगी, लेकिन यह उससे कहीं आगे चली गई।
सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर-2 बॉक्स ऑफिस पर गोली की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। रविवार को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 54 करोड़ का धांसू कलेक्शन करने के बाद इसने 26 जनवरी के दिन एक और लंबी छलांग लगा दी। फिल्म ने महज 4 दिनों के भीतर 150 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब बहुत जल्द इसके 200 करोड़ क्लब में दाखिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इधर बॉर्डर-2 की आंधी रुकने का नाम नहीं ले रही और उधर भूषण कुमार ने फिल्म का पार्ट-3 अनाउंस भी कर दिया है।
बॉर्डर-2 की चौथे दिन की कुल कमाई
फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी एक रिपोर्ट में साझा किए हैं। इसके मुताबिक सोमवार को खबर लिखे जाने तक फिल्म की चौथे दिन की कमाई 56 करोड़ रुपये हो चुकी है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ बताया जा रहा है और आधिकारिक आंकड़ों में यह नंबर और भी बढ़कर सामने आ सकता है। रिकॉर्ड्स की बात करें तो यह फिल्म की रिलीज के बाद अभी तक का हाइएस्ट सिंगल डे कलेक्शन है। देशभक्ति से लबरेज इस फिल्म में वरुण धवन और सनी देओल के काम की जमकर तारीफ हो रही है।
|दिन
|कमाई
|बदलाव (+/-)
|पहला दिन
|₹30 करोड़
|दूसरा दिन
|36.5 करोड़
|+21.67%
|तीसरा दिन
|54.5 करोड़
|+49.32%
|चौथा दिन
|56 करोड़
|कुल कमाई
|177 करोड़ (खबर लिखे जाने तक)
कुल भारतीय और वर्ल्डवाइड कमाई
फिल्म के ग्रॉस वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सूत्रों के मुताबिक फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 185 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो चुका है। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की कुल कमाई 177 करोड़ रुपये हो चुकी है। फिल्म की कमाई का ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उससे माना जा रहा कि बुधवार तक यह हर हाल में 200 करोड़ क्लब में दाखिल हो जाएगी। सनी देओल ने फिर एक बार अपनी स्टार पावर दिखा दी है।
फिल्म की स्टार कास्ट और कनेक्शन
फिल्म की कहानी और स्टार कास्ट की बात करें तो सनी देओल जहां थल सेना के जवान के तौर पर दिखाए गए हैं वहीं दिलजीत दोसांझ ने एक फाइटर पायलट का रोल प्ले किया है। अहान शेट्टी जहां नौसेना के जवान के रोल में हैं तो वहीं वरुण धवन ने भी आर्मी पर्सन का रोल किया है। फिल्म की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है और एक बार फिर दर्शकों के दिलों को छूने में कामयाब रही है। फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है और उन्हें ही फिल्म के पार्ट-3 के लिए भी बतौर डायरेक्टर चुना गया है।
