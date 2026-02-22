Border 2 Box Office Day 31: संडे को फिर 'बॉर्डर 2' ने लगाया दम, कर डाली शानदार कमाई
बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को गणतंत्र दिवस के मौके का पूरा फायदा मिला। 'बॉर्डर 2' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही थी। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है।
Border 2 Box Office Collection Day 31: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिला। इस फिल्म के रिलीज का दर्शकों ने सालों इंतजार किया है। ऐसे में 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस फिल्म को गणतंत्र दिवस के मौके का पूरा फायदा मिला। 'बॉर्डर 2' डे वन से ही शानदार कमाई कर रही थी। सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' साल 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर 2'का सीक्वल है। आज फिल्म को रिलीज हुए 31 दिन हो गए हैं। ऐसे में मूवी के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं।
रविवार को 'बॉर्डर 2' ने लगाया दम
'बॉर्डर 2' के कलेक्शन की बात करें तो इसने ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। इसके बाद इसकी कमाई में अच्छा उछाल देखने को मिला। वहीं, अब 'बॉर्डर 2' के रविवार के शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं। Sacnilk की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, खबर लिखने तक 'बॉर्डर 2' ने 31वें दिन 0.71 लाख रुपये की कमाई की है। ऐसे में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इसकी अब तक की टोटल कमाई 325.91 करोड़ रुपये हो गई है।
डे वाइज देखें 'बॉर्डर 2' का कलेक्शन
|डे वन
|30 करोड़ रुपये
|पहला हफ्ता
|224.25 करोड़ रुपये
|दूसरा हफ्ता
|70.15 करोड़ रुपये
|तीसरा हफ्ता
|23.35 करोड़ रुपये
|चौथा हफ्ता
|6.6 करोड़ रुपये
|डे 30
|0.55 लाख रुपये
|डे 31
|0.71 लाख रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
|टोटल कलेक्शन
|325.91 करोड़ रुपये (अर्ली रिपोर्ट)
'बॉर्डर 2' के बारे में
'बॉर्डर 2' का डायरेक्शन अनुराग सिंह ने किया है। वहीं, ये फिल्म जेपी दत्ता की बेटी निधि दत्ता द्वारा को-प्रोड्यूस की गई है। 'बॉर्डर 2' 1997 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बैकग्राउंड पर बनी है, जो 1997 की क्लासिक फिल्म की तरह ही है। बता दें कि ओरिजिनल में लोंगेवाला की लड़ाई पर फोकस किया गया था, जबकि सीक्वल में कई युद्ध मोर्चों पर अलग-अलग लड़ाइयों को दिखाया गया है। मूवी में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, मोना सिंह, अन्या सिंह, मेधा राणा और सोनम बाजवा जैसे स्टार्स हैं।
इन फिल्मों से हुआ 'बॉर्डर 2' का सामना
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' को लेकर दर्शकों का क्रेज रिलीज के 24वें दिन बाद भी देखने को मिल रहा है। देशभक्ति से लबरेज ये फिल्म ओपनिंग डे से ही शानदार कमाई कर रही है। फिल्म के ग्राफ पर नजर डालें तो इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। 'बॉर्डर 2' का सामना अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' से है। वहीं, अब इसके सामने शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' और शनाया कपूर की 'तू या मैं' रिलीज हो गई है। ऐसे में इन फिल्मों के बीच कॉम्पिटिशन थोड़ा तगड़ा हो गया है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।