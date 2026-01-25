Border 2 Day 3: बॉर्डर 2 तीसरे दिन ₹100 करोड़ के पार, उम्मीद से कहीं ज्यादा रही कुल कमाई

संक्षेप: Border 2 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 के बारे में ट्रेड विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि यह तीसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन इसने अनुमान से बेहतर कमाई करके सबको चौंका दिया है।

Border 2 Box Office Collection: फिल्म बॉर्डर-2 ने रिलीज के साथ ही दिखा दिया कि यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को सराहा, वहीं दूसरी तरफ इसे माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिलना शुरू हो गया। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर ही 30 करोड़ रुपये की कमाई करके साफ कर दिया था कि यह लंबा सफर तय करने वाली है और बहुत जल्दी 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन क्या वाकई यह तीसरे दिन तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो पाई? चलिए जानते हैं।

बॉर्डर-2 की तीसरे दिन की कमाई ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कादेल ने बताया था कि फिल्म रविवार और सोमवार को अपना अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई कर सकती है। रविवार को जहां छुट्टी है वहीं सोमवार को भी फिल्म को छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड का फायदा मिलेगा। फिल्म की कमाई की बात करें तो ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये कमाने के बाद शनिवार को इसने 36 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए, यानि 21.67% की ग्रोथ हुई। वहीं तीसरे दिन, यानि रविवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 51 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

दिन कमाई ग्रोथ या घटौती पहला दिन 30 करोड़ रुपये दूसरा दिन 36.50 करोड़ रुपये +21.75% ग्रोथ तीसरा दिन 51 करोड़ रुपये (खबर लिखे जाने तक) कुल कमाई 117.50 करोड़ रुपये *

कितनी हुई बॉर्डर-2 की कुल कमाई? इस तरह खबर लिखे जाने तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 117 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई कर ली है। यानि फिल्म की कमाई का ग्राफ 100 करोड़ से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि मेकर्स के द्वारा फिल्म की कमाई के आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाना अभी बाकी है, देखना होगा कि तीसरे दिन तक की इसकी कुल डॉमेस्टिक कमाई कितनी रहती है। फिल्म को सुबह के शोज में 31.46% और शाम के शोज में 77.03% की ऑक्यूपेंसी मिली है। यानि शाम के शोज में टिकटें सबसे ज्यादा बिकी हैं।