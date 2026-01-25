Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडBorder 2 Box Office Collection Day 3 Earning Sunny Deol Movie Crossed 100 Crore Mark
Border 2 Day 3: बॉर्डर 2 तीसरे दिन ₹100 करोड़ के पार, उम्मीद से कहीं ज्यादा रही कुल कमाई

Border 2 Day 3: बॉर्डर 2 तीसरे दिन ₹100 करोड़ के पार, उम्मीद से कहीं ज्यादा रही कुल कमाई

संक्षेप:

Border 2 Box Office Collection Day 3: सनी देओल की फिल्म बॉर्डर-2 के बारे में ट्रेड विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की थी कि यह तीसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन इसने अनुमान से बेहतर कमाई करके सबको चौंका दिया है।

Jan 25, 2026 11:08 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Border 2 Box Office Collection: फिल्म बॉर्डर-2 ने रिलीज के साथ ही दिखा दिया कि यह दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली है। जहां एक तरफ क्रिटिक्स ने इस फिल्म को सराहा, वहीं दूसरी तरफ इसे माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिलना शुरू हो गया। फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर ही 30 करोड़ रुपये की कमाई करके साफ कर दिया था कि यह लंबा सफर तय करने वाली है और बहुत जल्दी 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लेगी। लेकिन क्या वाकई यह तीसरे दिन तक 100 करोड़ क्लब में शामिल हो पाई? चलिए जानते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बॉर्डर-2 की तीसरे दिन की कमाई

ट्रेड एक्सपर्ट सुमित कादेल ने बताया था कि फिल्म रविवार और सोमवार को अपना अभी तक की सबसे ज्यादा कमाई कर सकती है। रविवार को जहां छुट्टी है वहीं सोमवार को भी फिल्म को छुट्टी और लॉन्ग वीकेंड का फायदा मिलेगा। फिल्म की कमाई की बात करें तो ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये कमाने के बाद शनिवार को इसने 36 करोड़ 50 लाख रुपये कमाए, यानि 21.67% की ग्रोथ हुई। वहीं तीसरे दिन, यानि रविवार को फिल्म ने खबर लिखे जाने तक 51 करोड़ रुपये कमा लिए हैं।

दिनकमाईग्रोथ या घटौती
पहला दिन30 करोड़ रुपये
दूसरा दिन36.50 करोड़ रुपये+21.75% ग्रोथ
तीसरा दिन51 करोड़ रुपये (खबर लिखे जाने तक)
कुल कमाई117.50 करोड़ रुपये *

कितनी हुई बॉर्डर-2 की कुल कमाई?

इस तरह खबर लिखे जाने तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 117 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई कर ली है। यानि फिल्म की कमाई का ग्राफ 100 करोड़ से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि मेकर्स के द्वारा फिल्म की कमाई के आधिकारिक आंकड़े जारी किए जाना अभी बाकी है, देखना होगा कि तीसरे दिन तक की इसकी कुल डॉमेस्टिक कमाई कितनी रहती है। फिल्म को सुबह के शोज में 31.46% और शाम के शोज में 77.03% की ऑक्यूपेंसी मिली है। यानि शाम के शोज में टिकटें सबसे ज्यादा बिकी हैं।

ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 ने वर्ल्डवाइड भी किया धमाल, कमा लिए हैं इतने करोड़
ये भी पढ़ें:बॉर्डर 2 फर्स्ट रिव्यू, सनी देओल की दहाड़, वरुण की परफॉर्मेंस जीतेगी दिल

कितनी रही बॉर्डर 2 की IMDb रेटिंग?

फिल्म की कमाई के आंकड़े सैकनिल्क ने अपनी रिपोर्ट में जारी किए हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने अहम किरदार निभाए हैं। फिल्म अनाउंसमेंट के वक्त से ही सुर्खियों में बनी हुई थी और फिर ट्रेलर की रिलीज ने दर्शकों में इसके लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ा दिया। फिल्म को IMDb पर 10 में से 8 रेटिंग मिली है। रविवार की कमाई शानदार रही है, लेकिन अब देखना यह है कि यह मूवी 26 जनवरी को कितनी कमाई करती है। बता दें कि कुछ थिएटर्स ने इस दिन 24 घंटे इस मूवी के शोज चलाने का फैसला किया है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Border 2

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।